Un complot de coup d’État allemand alimenté par des allégations de complot et des mesures COVID

BERLIN (AP) – Un complot présumé visant à renverser le gouvernement allemand, dirigé par un prince autoproclamé, un parachutiste à la retraite et un juge de Berlin, avait ses racines dans un mélange trouble de rancunes d’après-guerre, de théories du complot antisémites et de colère contre les récents restrictions pandémiques, disent les experts.

La police a arrêté mercredi 25 personnes décrites comme faisant partie du mouvement allemand Reichsbuerger, ou citoyens du Reich.

Bien que le nom puisse suggérer un lien avec l’ère nazie, il fait en fait référence à la première nation panallemande moderne formée lorsque le roi de Prusse Wilhelm I et son chancelier, Otto von Bismarck, ont uni de nombreux petits États en un seul empire, ou Reich, en 1871.

Les citoyens du Reich considèrent que la partition de l’Allemagne par les puissances alliées après la Seconde Guerre mondiale et les États démocratiques qui ont suivi ont été illégaux, arguant plutôt que le Reich d’origine existe toujours.

“Dans une certaine mesure, ils se distancient du Troisième Reich”, a déclaré Johannes Kiess de l’Institut Else-Frenkel-Brunswik d’études sur la démocratie à Leipzig, faisant référence à la dictature allemande sous Adolf Hitler de 1933 à 1945. “Mais (ils) ont très peu de problèmes à travailler avec des groupes purement néo-nazis.

Kiess a déclaré jeudi que la montée du mouvement des citoyens du Reich reflète les changements qui ont eu lieu à l’extrême droite du spectre politique ces dernières années. Alors que l’opposition pure et simple à l’ordre existant était autrefois une position marginale, la colère face aux restrictions imposées pendant la pandémie de coronavirus s’est avérée un terrain fertile pour le sentiment anti-gouvernemental, a-t-il déclaré.

“Nous avons maintenant vraiment les classes moyennes ouvertes à toutes sortes de théories du complot”, a déclaré Kiess.

Il a comparé le développement en Allemagne à celui aux États-Unis, où les mouvements suprémacistes blancs se sont joints à ceux qui croient qu’un «État profond» contrôle le gouvernement en s’opposant à la transition pacifique du pouvoir après la dernière élection présidentielle.

Martina Renner, membre du parti d’opposition La Gauche en Allemagne, est du même avis.

“Ce que nous avons vu avec la prise du Capitole aux États-Unis est comme un schéma directeur de ce qui se passe ici”, a-t-elle déclaré. “C’est fortement repris ici et il y a des tentatives pour le répéter.”

Les procureurs fédéraux ont déclaré que certaines des personnes arrêtées avaient des plans concrets pour entrer au parlement allemand avec des armes. Une telle attaque aurait été facilitée par le fait que l’un des comploteurs présumés, Birgit Malsack-Winkemann, était un ancien législateur du parti Alternative pour l’Allemagne ayant une connaissance intime du bâtiment du Bundestag.

Les procureurs ont déclaré que le groupe avait l’intention de nommer Malsack-Winkemann ministre de la Justice après leur coup d’État, tandis que le nouveau gouvernement serait dirigé par Heinrich XIII Prince Reuss. Le membre de la maison de Reuss, âgé de 71 ans, qui continue d’utiliser le titre de “prince” malgré l’abolition par l’Allemagne de tout rôle officiel pour la royauté il y a plus d’un siècle, a été identifié comme l’un des meneurs du complot, ont déclaré des responsables. .

Certains en Allemagne se sont demandé si les extrémistes présumés auraient réellement été en mesure de réaliser une attaque sérieuse.

Mais la plus haute responsable de la sécurité du pays, la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser, a déclaré qu’il serait erroné de sous-estimer ces groupes, surtout si leurs membres comprennent des personnes formées au maniement des armes à feu, comme des soldats ou des policiers, comme cela aurait été le cas.

Olaf Sundermeyer, journaliste d’investigation de la chaîne publique allemande RBB, spécialisé dans l’extrémisme politique, a déclaré que les autorités avaient longtemps minimisé la menace posée par les citoyens du Reich jusqu’à ce qu’un coup de feu tue un policier il y a six ans.

En plus d’avoir une «histoire de radicalisation», de nombreux citoyens du Reich partagent une affinité pour la Russie et sont ouverts à la désinformation diffusée par les médias russes, a déclaré Sundermeyer – dont le point de vue a été repris par Renner, le législateur allemand.

Mais il a interrogé ceux qui prétendent qu’il y a une collusion pure et simple avec Moscou pour renverser le gouvernement.

“Je ne vois aucune preuve d’une coopération structurelle et systématique entre ces groupes et les autorités russes”, a déclaré Sundermeyer, qui avait suivi le mouvement pendant de nombreuses années.

Pourtant, les procureurs fédéraux ont déclaré que le prince Reuss avait contacté des responsables russes pour discuter de ses plans, et le seul non-Allemand détenu mercredi a été identifié comme étant Vitalia B., une citoyenne russe.

Georg Maier, le plus haut responsable de la sécurité de l’État de Thuringe, a déclaré jeudi à la chaîne publique Deutschlandfunk qu’il s’attend à ce qu’une deuxième vague de personnes soit arrêtée alors que les autorités examinent les preuves saisies.

Le chef de la police criminelle fédérale allemande, Holger Muench, a déclaré que les agents avaient fouillé environ 150 endroits à travers le pays. Dans une cinquantaine d’endroits, ils ont trouvé des armes, a-t-il déclaré mercredi soir à la chaîne publique ZDF, sans donner plus de détails.

Thomas Haldenwang, qui dirige l’agence de renseignement intérieure allemande BfV, a déclaré que les autorités surveillaient le groupe depuis le printemps de cette année.

L’Allemagne est très sensible à l’extrémisme d’extrême droite en raison de son passé nazi et des actes de violence répétés perpétrés par des néonazis ces dernières années, notamment le meurtre d’un homme politique régional et l’attaque meurtrière contre une synagogue en 2019.

Il y a deux ans, des extrémistes d’extrême droite participant à une manifestation contre les restrictions imposées par la pandémie dans le pays ont tenté en vain de prendre d’assaut le bâtiment du Bundestag à Berlin. Plus tôt cette année, les autorités ont arrêté quatre personnes qui auraient prévu de provoquer une longue panne d’électricité dans tout le pays et d’enlever le ministre de la Santé du pays.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré jeudi qu’il était “remarquable et vraiment terrible” qu’un ancien législateur ait été impliqué dans le complot présumé, mais que les arrestations montraient que “nous avons un État qui peut se défendre, une démocratie qui peut se défendre… de plein fouet. »

Kiess, l’expert d’extrême droite, a déclaré que les personnes détenues cette semaine ne sont probablement pas les seuls extrémistes au sein du mouvement des citoyens du Reich, qui, selon les estimations des responsables de la sécurité allemande, compte plus de 20 000 adhérents.

“Il y aura et il y a d’autres groupes qui sont dans le même cadre”, a-t-il déclaré. « Ils sont au même stade de radicalisation. Ils ne sont peut-être pas si dangereux parce qu’ils n’ont pas accès aux armes, etc. … Mais nous verrons davantage de ces groupes émerger et, espérons-le, également poursuivis.

Frank Jordans, Associated Press