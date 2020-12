NEW DELHI – La police de New Delhi a déclaré avoir arrêté plus de 50 personnes pour une fraude dans un centre d’appels qui a amené les victimes à penser que leurs avoirs étaient gelés dans le cadre d’une enquête approfondie sur la drogue, puis transférerait de l’argent pour éviter d’aller en prison.

Selon les autorités, les escrocs du complot téléphonaient aux gens et leur disaient que leurs avoirs et comptes bancaires avaient été saisis après que des agents de plusieurs services répressifs américains ont trouvé leurs coordonnées bancaires sur des scènes de crime impliquant des cartels de la drogue au Mexique et en Colombie.

Plus de 4500 Américains sont tombés amoureux, a déclaré mercredi la police de New Delhi, et les responsables estiment que plus de 14 millions de dollars ont été transférés sur deux ans.