Un complexe insulaire de luxe propose un séjour tout compris dans une villa de 30 000 £ par nuit GRATUITEMENT – mais il y a un hic

Un complexe insulaire de LUXE offre à une personne chanceuse un séjour tout compris dans une villa de 30 000 £ par nuit gratuitement – ​​mais il y a un hic.

Des plages de sable blanc, une eau chaude immaculée et un ciel bleu sans fin… cela pourrait être tout à vous si vous pouviez gérer seul pendant un an la seule librairie du complexe Soneva Fushi.

Le complexe propose des villas de 30 000 £ par nuit pour les clients haut de gamme Crédit : Getty

Si vous êtes un livreur qui aime le soleil, cela pourrait être votre travail idéal Crédit : Instagram/barefootbooksellers

Le refuge exclusif est situé sur l’île de Kunfunadhoo aux Maldives et propose un forfait difficile à résister.

La station a déclaré dans un cahier des charges qu’elle recherchait un amoureux des romans aventureux et créatif pour commencer en octobre.

Ils seront payés 620 £ par mois, avec la possibilité de plus s’ils organisent des cours de littérature pour la clientèle ultra-riche de l’île, selon The Observer.

Les chaussures sont interdites sur l’île de l’océan Indien, donc celui qui obtient le concert de rêve devra marcher pieds nus.

Vous devrez également gérer la librairie à vous seul, vous présenter aux invités et faire des recommandations personnalisées en plus de la comptabilité et de l’inventaire.

Le porte-parole d’Ultimate Library, qui gère la librairie de Soneva, a déclaré que le rat de bibliothèque chanceux devra être au fait d’être “seul, donc il gère à peu près tout lui-même”.

Ils auront également une expérience antérieure dans l’édition ou auront travaillé dans une librairie.

Le prochain qui décrochera le poste pourra vivre et manger gratuitement dans cette retraite paradisiaque qui possède sa propre salle de sport, son spa, ses sports nautiques et sa plage privée pour le personnel.

Soneva Fushi est décrite comme “un trésor naturel niché dans la réserve de biosphère de l’atoll de Baa et l’une des plus grandes îles des Maldives”.

On dit qu’il offre des “expériences magiques à chaque tournant”, qu’il s’agisse de dîner dans la cime des arbres d’une forêt tropicale ou de majordomes aux pieds nus qui répondent à tous les besoins des clients.

Les villas de Soneva, surnommées l’endroit où “des expériences uniques sont faites chaque jour”, varient entre 2 000 et 30 000 £ par nuit.

Le porte-parole a ajouté : “La philosophie de l’île est : pas de chaussures, pas de nouvelles. Ils encouragent les clients à renouer avec la terre.”

La clientèle est également encouragée à faire une cure de désintoxication numérique et les journaux sont mal vus.

Georgie Polhill, de Londres, a déclaré qu’elle était revenue de l’île une “personne très différente” après y avoir passé six mois en tant que libraire précédente.

Le joueur de 27 ans a déclaré que le plus grand défi était de s’habituer à la lenteur de la vie à Kunfunadhoo.

“Si vous essayiez trop de vous battre et que vous pressiez tout le monde pour faire avancer les choses, vous éclateriez absolument un vaisseau sanguin”, a-t-elle déclaré.