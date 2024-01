Un complexe d’habitation et de divertissement de 425 millions de dollars pourrait remplacer Westbrook Outlets

WESTBROOK, Connecticut (WTNH) — Les Westbrook Outlets pourraient bientôt être remplacés par un complexe de logements, de vente au détail et de divertissement proposé de 425 millions de dollars.

Lexington Partners a proposé un plan qui comprendrait près de 600 appartements, 100 maisons de ville, un hôtel, des restaurants et un espace de divertissement. Le site de près de 50 acres est situé au 314 Flat Rock Place à Westbrook.

“Les points de vente sont en quelque sorte sur le point de disparaître à ce stade”, a déclaré Mary Sorensen, une employée du restaurant Cristy’s à Westbrook.

Chris Reilly, président de Lexington Partners qui a des bureaux à Hartford, est celui qui a proposé ce plan à la commission de planification de Westbrook. S’il est approuvé, la construction pourrait commencer dès 2025.

“Je pense que ce serait une bonne chose pour la ville”, a déclaré Sorenson. “Cela amènerait plus de personnes et plus d’affaires pour nous, ce qui est toujours une bonne chose.”

Certains résidents ont été surpris d’entendre parler d’un éventuel changement.

“Je pensais que c’était une commodité, les points de vente, mais bon, peu importe ce qui bouge, l’économie me convient”, a déclaré Richard Sullivan, un habitant de Waterford, qui fait souvent ses achats dans les magasins d’usine Westbrook.

Reilly estime que ce nouveau développement comblera le fort besoin de logements dans la région.

“Nous possédons également Saybrook Station, nous comprenons donc le besoin et la demande de logements dans cette région”, a déclaré Reilly au téléphone avec News 8. “Nous pensons qu’il y a de la place sur le marché pour un projet de cette taille.”

“Il n’y a pas beaucoup de logements ici… à Westbrook en particulier”, a déclaré Sorensen.

Peter Gillespie, urbaniste de Westbrook, a déclaré qu’il se félicitait du potentiel de davantage de recettes fiscales.

« Le réaménagement du secteur de Flat Rock Place est un élément important de notre stratégie de développement économique », a déclaré Gillespie. « Ce projet a le potentiel de soutenir également nos efforts de revitalisation de notre centre-ville et bénéficiera de sa proximité avec notre gare. »

Gillespie a déclaré que le promoteur devrait faire une présentation similaire à la Commission des zones humides de la ville.

“Je n’arrive pas à croire à cette coïncidence”, a déclaré Francis E. Crowley, PhD, résident de Westbrook. «Je vais faire partie du nouveau comité des zones humides.»

Crowley a déclaré que tant que le projet n’interfère pas avec les zones humides, il le soutient. Il craint toutefois qu’il ne s’agisse que de logements haut de gamme.

« Le logement abordable arrive. Il est temps », a déclaré Crowley. “Certainement pour Westbrook.”

Selon Reilly, le logement abordable ne fait pas partie des plans pour le moment, mais il n’y est pas opposé. Le projet nécessite également l’approbation de l’État avant que des bâtiments ne soient démolis et que des travaux de terrassement ne soient entrepris.