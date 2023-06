Un complexe de luxe ferme ses portes dans la Basse-Californie du Mexique après la mort mystérieuse de 2 Américains

Un complexe de luxe au Mexique appartenant à Hyatt a fermé ses portes après qu’un couple américain a été retrouvé mort dans leur chambre au début du mois.

Les corps de John Heathco, 41 ans, et d’Abby Lutz, 28 ans, ont été découverts par des femmes de ménage le 13 juin à l’hôtel Rancho Pescadero à El Pescadero, qui se trouve sur la péninsule de Basse-Californie, selon KABC.

Les autopsies du couple ont révélé qu’ils étaient morts « d’intoxication par une substance indéterminée », selon les procureurs de l’État mexicain de Baja California Sur, et les forces de l’ordre locales ont soupçonné que les deux avaient été tués par inhalation de gaz toxique, selon l’Associated Press.

Les procureurs ont soutenu que Heathco et Lutz étaient morts depuis 11 ou 12 heures avant que leurs corps ne soient découverts. Les ambulanciers qui sont intervenus sur les lieux ont déclaré que les deux étaient morts à leur arrivée.

Gabrielle Slate, la demi-sœur de Lutz, a lancé un GoFundMe pour compenser les frais funéraires de Lutz et a affirmé que le couple s’était plaint d’une intoxication alimentaire avant de mourir. Slate a déclaré que plus tard, la famille « a reçu un appel téléphonique disant qu’ils étaient décédés paisiblement dans leur chambre d’hôtel pendant leur sommeil », et on leur a dit « que cela était dû à une mauvaise ventilation du complexe et pourrait être un empoisonnement au monoxyde de carbone ».

Un employé qui a parlé à KABC a confirmé que l’hôtel a fermé le 18 juin, un porte-parole de Hyatt a déclaré que l’hôtel menait une « enquête indépendante approfondie sur l’incident, menée par un tiers », et ne rouvrira pas tant que l’enquête ne sera pas terminée.

« Au nom de toute l’équipe de Rancho Pescadero, nous sommes profondément attristés par cette tragédie et nous nous engageons à prendre soin de toutes les personnes touchées avec compréhension et compassion », a déclaré le porte-parole à KABC. « L’hôtel a rapidement décidé de suspendre ses opérations normales. En attendant que les autorités publient leurs conclusions, en collaboration avec les propriétaires de l’hôtel, Hyatt mène une enquête indépendante approfondie sur l’incident, dirigée par un tiers.

« Notre priorité absolue est la sécurité et le bien-être des clients et des collègues et la propriété ne reprendra pas ses activités normales tant que notre enquête ne sera pas terminée. Les autorités locales n’ont pas encore publié les conclusions de leur enquête en cours, auxquelles Hyatt et les propriétaires de l’hôtel continuent de coopérer pleinement. avec », a ajouté le porte-parole.

Fox News Digital a contacté l’hôtel Rancho Pescadero pour commentaires.

Les décès surviennent après que trois touristes américains ont été retrouvés morts dans un Airbnb de Mexico en octobre dernier, dans ce que les autorités ont déclaré être très probablement un cas d’empoisonnement au monoxyde de carbone.

Greg Norman de Fox News a contribué à ce rapport.