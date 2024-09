Un complément naturel peut être bénéfique pour le sommeil et les bactéries intestinales

Partagez ceci

Article Vous êtes libre de partager cet article sous la licence Attribution 4.0 Internationale.





Des chercheurs ont découvert qu’un supplément naturel peut améliorer la qualité du sommeil chez les personnes âgées, en particulier chez les personnes ayant de mauvaises habitudes de sommeil, et gérer la composition de leur microbiome intestinal.

Assurer une bonne qualité de sommeil est essentiel pour être en bonne santé. Cependant, une étude sur la santé mentale publiée en 2022 a révélé que près de 17 % des personnes âgées de 65 ans et plus à Singapour souffraient d’une mauvaise qualité de sommeil, ce qui a été associé à de moins bons résultats pour la santé, comme un risque accru de maladies chroniques et de troubles cognitifs.

Il existe de plus en plus de preuves sur le lien entre la composition du microbiote intestinal et la qualité du sommeil. De plus, il existe des somnifères pharmaceutiques disponibles pour aider les personnes souffrant de troubles du sommeil à passer une bonne nuit de sommeil. Cependant, ces somnifères peuvent provoquer des effets secondaires indésirables, notamment des problèmes digestifs et des maux de tête.

Des compléments alimentaires, tels qu’un acide aminé naturel, le 5-hydroxytryptophane (5-HTP), sont disponibles, mais son efficacité sur la qualité du sommeil chez les personnes âgées n’est pas claire.

Dans le cadre d’un essai clinique de 12 semaines mené auprès de 30 personnes âgées de 65 ans et plus, des chercheurs de l’Université nationale de Singapour (NUS) ont cherché à évaluer l’impact de la supplémentation en 5-HTP sur la qualité du sommeil et la composition du microbiote intestinal des personnes âgées.

L’équipe de recherche était dirigée par le professeur adjoint Kim Jung Eun du département des sciences et technologies alimentaires (NUS FST) de la faculté des sciences de la NUS, et l’étude a été menée en collaboration avec le professeur associé adjoint Johnson Fam du département de médecine psychologique de la faculté de médecine Yong Loo Lin de la NUS.

Sur la base des résultats de l’essai clinique, les chercheurs ont découvert que la supplémentation en 5-HTP peut améliorer la qualité du sommeil chez les personnes âgées de Singapour et que cette amélioration a été principalement observée chez les mauvais dormeurs, ce qui pourrait être lié à la modulation de la composition de leur microbiome intestinal.

Les conclusions de l’équipe sont publiées dans la revue Nutrition clinique.

« Le 5-HTP est un acide aminé naturel que le corps convertit en sérotonine, une substance chimique qui agit comme un neurotransmetteur dans le cerveau », explique Clarinda Nataria Sutanto, instructrice à la NUS FST et première auteure de l’étude.

« Une supplémentation en 5-HTP peut améliorer la qualité du sommeil et favoriser un état de somnolence en modulant les niveaux de ces neurotransmetteurs impliqués dans la régulation du cycle veille-sommeil. »

Kim ajoute : « Il convient également de noter que cet effet favorisant le sommeil a été principalement observé chez les personnes ayant un sommeil de mauvaise qualité et cette découverte soutient l’utilisation de stratégies alimentaires alternatives et plus sûres que les médicaments pour améliorer le sommeil. »

Les chercheurs ont également analysé les échantillons biologiques collectés auprès des participants pour comprendre l’effet de la supplémentation en 5-HTP sur la santé intestinale.

Les résultats de leur analyse ont révélé que parmi les personnes qui dorment mal, on observait une augmentation significative de la diversité du microbiote intestinal et de l’abondance des bactéries intestinales, ce qui est lié à une meilleure santé intestinale.

À partir de ces résultats, les chercheurs suggèrent que l’amélioration de la qualité du sommeil pourrait être attribuée à l’amélioration de la santé intestinale chez les mauvais dormeurs après une supplémentation en 5-HTP.

« Les résultats de cette étude fournissent des preuves scientifiques soutenant les effets bénéfiques de la supplémentation en 5-HTP sur la qualité du sommeil via la modulation de l’axe intestin-cerveau, soulignant l’interaction bidirectionnelle entre le tractus gastro-intestinal et le système nerveux », explique Kim.

Suite aux résultats prometteurs de cet essai clinique, les chercheurs souhaitent explorer d’autres stratégies alimentaires, comme comparer l’effet de l’apport en protéines provenant de différentes sources et l’impact d’autres aliments susceptibles d’affecter la santé intestinale sur l’amélioration de la qualité du sommeil.

Les chercheurs espèrent également élargir leur champ d’étude pour inclure les personnes plus jeunes qui souffrent d’une mauvaise qualité de sommeil en raison du stress, de l’anxiété et de l’utilisation excessive d’appareils électroniques dans leur vie quotidienne.

Source: Université nationale de Singapour