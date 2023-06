Un commerçant sikh abattu par des motards non identifiés au Pakistan : rapport

Des motards non identifiés ont abattu samedi un commerçant sikh, identifié comme étant Manmohan Singh, dans le quartier de Kakshal à Peshawar, La tribune expresse signalé.

The Express Tribune est un journal de langue anglaise basé au Pakistan.

Selon le surintendant de la police (SP) de la ville Abdul Salam Khalid, l’incident s’est produit vers 20 heures lorsque Singh, qui rentrait chez lui à Guldara Chowk à l’époque, a été pris pour cible par les motocyclistes, le laissant grièvement blessé.

Il a déclaré que les coupables avaient réussi à s’échapper avant que les autorités n’arrivent, et que de plus amples détails concernant le mobile et l’identité des assaillants restent à déterminer.

Il a ajouté : « Une enquête est en cours pour déterminer si l’incident était un cas d’assassinat ciblé ou autre chose. La conclusion finale ne sera révélée qu’une fois l’enquête terminée. »

Dans un autre incident affligeant dans la même zone vendredi, un commerçant sikh a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés.

Un porte-parole de la police de Peshawar, Muhammad Alam, a déclaré qu’un membre de la communauté sikh, Tarlog Singh, avait été attaqué près de Guldara Chowk.

Tarlog Singh, un habitant de Daggari, a été blessé par balle à la jambe et a ensuite pu quitter l’hôpital après avoir reçu des soins médicaux.

Les autorités ont lancé une enquête sur les incidents, explorant différents angles pour découvrir la vérité derrière ces attaques, selon The Express Tribune.

Un autre commerçant sikh a été abattu par des hommes armés non identifiés à moto en mars.

Selon les détails, la victime, Dayal Singh, était un résident du quartier Mohalla Jogan Shah de Peshawar.

En mai de l’année dernière, les deux cousins ​​de Dayal Singh, Ranjit Singh et Koljit Singh, ont été pris pour cible et tués dans la banlieue de Sarband Butta Tal Bazar. Une FIR a été enregistrée en vertu des dispositions antiterroristes pour l’attaque.