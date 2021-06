Un commerçant dit que le marché a décidé du vainqueur de la course aux véhicules électriques

Le marché boursier a déjà choisi un gagnant dans la course à la production de masse de véhicules électriques, selon un analyste de marché.

La valorisation élevée de Tesla – 137 fois le rapport cours/bénéfice à terme à la clôture de mardi – en dit long sur les endroits où les investisseurs placent leurs paris alors que les constructeurs automobiles traditionnels se précipitent pour développer leurs propres projets de véhicules électriques, a déclaré le fondateur de TradingAnalysis.com, Todd Gordon, à CNBC « Trading Nation » mardi.

UBS Global Research a pesé sur la concurrence dans une note de mardi, affirmant que Volkswagen, General Motors et Hyundai étaient « susceptibles de devenir les meilleures histoires de réévaluation des véhicules électriques ». La société a également réduit son objectif de prix sur les actions de Tesla à 660 $ contre 730 $ et a augmenté ses objectifs pour GM et Ford.

Ford connaît sa meilleure année depuis 2009, et GM sa meilleure depuis 2013. Tesla connaît sa pire année depuis 2016.

Les constructeurs automobiles historiques « gagneront certainement des parts de marché à court terme sur Tesla », a déclaré Gordon.

« Mais si vous regardez les milliards de kilomètres parcourus que Tesla a branchés dans ses principaux centres de données par rapport à ce que les autres véhicules électriques ont, ce n’est même pas drôle », a-t-il déclaré. « Celui qui a le plus de données sera finalement victorieux. Alors, bien sûr, ils peuvent gagner des parts de marché à court terme, mais je pense à plus long terme, … Je pense que le marché vote déjà qui sera le gagnant. »

Le graphique boursier de Tesla correspond au potentiel technologique de l’entreprise, a déclaré Gordon, ajoutant qu’il avait acheté lors d’une récente baisse.