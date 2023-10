Un commerçant de fèves de cacao qui a perdu 100 000 $ face au premier témoin de FTX dans le procès SBF

Le procès Sam Bankman-Fried comparaît devant la Cour fédérale de New York le 4 octobre 2023. Artiste : Claudia Johnson

Marc-Antoine Julliard négocie généralement des fèves de cacao. Mais au printemps 2021, le courtier en matières premières basé à Londres a décidé de se diversifier dans le trading de cryptomonnaies. Sa plateforme de choix était FTX. Deux ans plus tard, Julliard était le premier témoin à charge dans le procès pour fraude pénale contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, accusé d’avoir abusé de milliards de dollars d’argent de clients. Dans un témoignage qui a duré environ 50 minutes mercredi, Julliard a raconté son expérience avec FTX, y compris le sentiment « extrêmement anxieux » qu’il a ressenti le jour où il a tenté en vain de retirer une partie des 100 000 $ de crypto et d’espèces. il avait stocké sur le site. Lui et des milliers d’autres clients FTX ont été pratiquement anéantis lorsque la bourse a fait faillite à la fin de l’année dernière. Comme beaucoup d’autres, Julliard a déclaré qu’il avait l’impression qu’il y avait «des données financières solides derrière l’entreprise». Julliard est l’enfant emblématique de l’affaire présentée par l’accusation dans sa déclaration liminaire alors qu’elle tente de prouver à un jury que les clients ont été amenés à croire que l’argent qu’ils ont stocké chez FTX était en sécurité. Les clients potentiels, a déclaré Julliard, ont été attirés grâce à marketing avisésans aucune raison de croire que FTX réutiliserait ses fonds cryptographiques. Dans un procès qui devrait durer six semaines, Bankman-Fried, un homme autrefois vénéré comme le « chevalier blanc » de la cryptographie, fait face à sept accusations fédérales, dont fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d’argent, qui pourraient le mettre en prison pour le reste de sa vie. Un jury s’est réuni peu après 11h30 (même si quatre des 12 jurés cherchaient déjà à être révoqués). Les déclarations liminaires ont commencé environ une heure plus tard. Julliard a comparu à la barre peu avant 14 heures, devant un palais de justice bondé à Manhattan. En tant que témoin principal, Julliard a contribué à présenter le discours du gouvernement. Une grande partie de sa décision d’acquérir FTX était liée aux célébrités et aux fonds de risque attachés à la marque. Il a fait référence à une publicité avec le mannequin Gisele Bündchen et au marketing de Formule 1. Il a également souligné la couverture médiatique prolifique qui a renforcé sa confiance dans l’entreprise. Julliard n’était pas un crypto-trader agressif. Il a déclaré qu’il n’avait jamais participé à des opérations sur marge ni emprunté de l’argent pour effectuer des achats, et qu’il ne s’était pas non plus engagé dans un programme de prêt proposé par la société qui permettait aux utilisateurs de gagner des intérêts sur des cryptomonnaies inutilisées.

Sam Bankman-Fried siège avec son équipe de défense lors de son procès pour fraude suite à l’effondrement de FTX, la plateforme d’échange de crypto-monnaie en faillite, devant la Cour fédérale de New York, aux États-Unis, le 4 octobre 2023, dans ce croquis de salle d’audience. Jane Rosenberg | Reuters

La Défense veut que les clients soient blâmés

La défense tente de rendre les clients responsables de ce qu’elle considère comme leurs choix d’acheter et d’échanger des crypto-monnaies. « Sam n’a fraudé personne », a déclaré Mark Cohen, l’avocat de Bankman-Fried, dans sa déclaration liminaire. Cohen a qualifié cela de « cas rétrospectif » intenté par le gouvernement et a déclaré que ce n’est pas parce que des gens ont perdu de l’argent que Bankman-Fried, 31 ans, avait commis une fraude. Bankman-Fried a enfilé un nouveau costume avec une cravate violette et une coupe de cheveux nette – un look très différent des shorts de plage, des sandales et des boucles sauvages qui ont contribué à définir son image à l’apogée de la crypto. L’entrepreneur, que Cohen a décrit comme un « nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête », prenait assidûment des notes sur son ordinateur portable tout en conversant avec ses deux avocats et, pendant les pauses, il se levait parfois en faisant des gestes énergiques avec ses mains. alors qu’il parlait à son avocat. Tout au long des déclarations liminaires des deux parties, Bankman-Fried a gardé les yeux rivés sur la tribune des jurés. Sa tête était tournée de 90 degrés vers sa droite pour observer ceux qui décideraient finalement de son sort. Bankman-Fried a été rejoint au tribunal par ses parents, qui sont tous deux être poursuivi en justice par la nouvelle direction de FTX pour avoir prétendument « exploité leur accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir… de millions de dollars ». Cohen considère Bankman-Fried comme le fondateur d’une startup et assimile la gestion de FTX et d’Alameda Research, son fonds spéculatif sœur, à « construire un avion tout en volant dessus ». Il a déclaré au jury qu’aucune gestion des risques n’était en place. Plus précisément, il a déclaré que l’entreprise n’avait pas de directeur des risques. Loin du « dessin animé d’un méchant » présenté par le gouvernement, Cohen a donné différentes explications aux actions prétendument illégales de son client. Un exemple concernait la porte dérobée secrète intégrée au code de FTX qui, selon les procureurs, donnait à Alameda un moyen d’emprunter des capitaux indispensables. Cohen a déclaré qu’il n’y avait rien de secret dans ce canal arrière dans la base de code et a déclaré que l’accès spécial à FTX était là parce qu’Alameda avait été initialement créée en tant que teneur de marché pour l’échange cryptographique, qui avait besoin de liquidités, en particulier à ses débuts. Cohen a rappelé au jury que les trois initiés qui prendront position contre Bankman-Fried ont tous signé des accords de coopération avec le gouvernement.

Une fraude de 10 milliards de dollars

La déclaration liminaire de l’accusation a été prononcée par le procureur adjoint des États-Unis, Thane Rehn. Pendant environ une demi-heure, Rehn a insisté sur le fait que les investisseurs ordinaires étaient ceux qui étaient victimes du stratagème de FTX. À l’été 2022, a-t-il déclaré, plus de 10 milliards de dollars avaient été volés à des milliers de clients FTX qui avaient confié la garde de leur crypto et de leur argent à la plateforme. Rehn a déclaré que les preuves montreraient aux jurés comment Bankman-Fried a menti aux utilisateurs, aux investisseurs et aux prêteurs de FTX, et comment il a dépensé une bonne partie de l’argent qu’il a volé pour son propre bien. Rehn a fait référence aux contributions à la campagne, par exemple, comme un moyen par lequel Bankman-Fried cherchait à s’attirer les faveurs du Capitole. Rehn a qualifié Alameda de « deuxième société, plus petite et plus secrète », fondée et contrôlée par Bankman-Fried et qui faisait partie intégrante du prétendu stratagème de l’accusé. Le gouvernement a également formé son témoin vedette, l’ex-petite amie et ex-PDG d’Alameda, Caroline Ellison. Elle a plaidé coupable en décembre à plusieurs chefs d’accusation et coopère depuis des mois avec le bureau du procureur américain de Manhattan. Rehn prévoit de montrer que Bankman-Fried a installé sa petite amie à la tête de son fonds spéculatif, même s’il est resté celui qui mène la barque dans les coulisses.

Allan Joseph Bankman, père du cofondateur de FTX Sam Bankman-Fried, et Barbara Fried, mère du cofondateur de FTX Sam Bankman-Fried, arrivent au tribunal de New York, aux États-Unis, le mercredi 4 octobre 2023. Stéphanie Keith | Bloomberg | Getty Images