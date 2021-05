Un commerçant de Bitcoin JALOUS obsédé par le bondage «est devenu fou» et a étranglé à mort sa petite amie hôtesse de l’air dans une baignoire, a déclaré un tribunal.

Mais le tribunal russe a admis que Nikita Enin, 27 ans, était sain d’esprit et l’a condamné à seulement neuf ans dans une colonie pénitentiaire à régime strict.

12 L’hôtesse de l’air Albina Mukhametzyanova a été retrouvée étranglée dans le bain Crédits: East2West

12 La défense a soutenu qu’Enin était mentalement malade – mais le tribunal a rejeté cela Crédit: MK

12 Enin s’est enfuie après avoir tué l’hôtesse de l’air et aurait téléphoné à une amie affirmant qu’elle avait été tuée dans un accident de voiture. Crédit: East2west News

12 Des amis disent qu’Albina « vivait sa meilleure vie » et avait une carrière prometteuse devant elle Crédit: East2west News

L’hôtesse de l’air Albina Mukhametzyanova, 23 ans, a été retrouvée brutalement étranglée dans le bain de leur suite à Moscou en 2019.

Des flics ont été appelés après que son corps vêtu ait été retrouvé dans un bain «plein d’eau» à l’hôtel où le personnel a déclaré que le couple s’était régulièrement rencontré pendant plusieurs mois.

Une grande chasse à l’homme a été lancée après qu’il soit parti en fuite après l’avoir tuée, et il a été détenu quelques jours plus tard avec une barbe ressemblant à Raspoutine et un œil au beurre noir.

Les rapports indiquent qu’il a résisté à son arrestation et qu’il a brandi un couteau, mais qu’il s’est abandonné après que des policiers aient tiré en l’air.

Le spécialiste de la crypto-monnaie Nikita Enin a déclaré à la police qu’il était jaloux après avoir fouiné sur les réseaux sociaux de son amant après une nuit dans un hôtel à l’aéroport de Vnukovo de la ville.

Des images de vidéosurveillance l’ont montré à la réception en prolongeant la salle de 24 heures avant de disparaître dans un taxi, selon l’hôtel.

Le personnel a retrouvé plus tard le cadavre de l’hôtesse de l’air qui travaillait pour une compagnie aérienne appelée I FLY avec des services vers la Chine, le Vietnam et les villes russes.

12 L’hôtesse de l’air I Fly avait récemment déménagé à Moscou pour l’aider à poursuivre sa carrière Crédit: East2west News

12 La famille et les amis d’Albina disent qu’ils ne savaient rien des manières violentes de son tueur jaloux Crédit: East2west News

Enin a «tué» l’agent de bord «involontairement» après une «dispute», a-t-il déclaré à la police.

Le couple venait de «se remettre ensemble» après une séparation parce qu’elle avait eu «peur» quand il avait essayé de «l’étrangler», disent des amis.

Ils avaient passé une nuit «normale» ensemble mais le matin, il a vérifié les messages sur son smartphone, a déclaré Enin.

Le commerçant «riche» a déclaré à la police qu’il l’avait confrontée avant de la tuer.

Sa défense a soutenu qu’Enin était mentalement malade et avait besoin d’un traitement.

Mais le Centre Serbsky de psychiatrie sociale et médico-légale de Russie l’a trouvé «explosif» et «égoïste colérique» mais conscient des conséquences de ses actes lorsqu’il a tué l’hôtesse de l’air.

Le tribunal a admis qu’il était sain d’esprit et a condamné Enin.

12 Le petit ami et tueur d’Albina était « dans le BDSM » et essayait souvent de discuter de manière inappropriée avec des collègues de la pratique Crédit: East2west News

12 Albina et Nikita avaient déjà rompu, mais se seraient rencontrées à l’hôtel pour des relations sexuelles Crédit: Central European News

Une ancienne collègue de Enin a dit qu’il était «étrange» et avait un vif intérêt pour la servitude.

«Je ne sais rien de sa relation avec cette fille», dit-elle.

« Je sais seulement que Nikita aimait le BDSM et essayait souvent d’en parler. »

Une connaissance appelée Zhanna a déclaré qu’il lui avait avoué que lui et Albina s’étaient séparés parce qu’il l’avait précédemment étranglée, et qu’elle « avait peur » de lui.

Zhanna a déclaré qu’elle «tremblait» après avoir découvert que son ancienne amie avait tué Albina.

Des amis ont déclaré qu’Albina vivait son rêve en devenant hôtesse de l’air et avait déménagé à Moscou de la ville provinciale de Naberezhnye Chelny trois mois avant sa mort, pour poursuivre sa carrière.

Ils ont dit: «C’était une personne très positive. Quand nous l’avons vue, elle n’a jamais cessé de rire.

Sa sœur Landysh, 27 ans, a déclaré: «Elle était si heureuse et si belle. «Je ne peux pas croire que nous ne la reverrons jamais.»

12 Albina avait rompu avec le jaloux Enin après avoir été physiquement violent envers elle Crédit: East2west News

12 Les connaissances d’Enin l’ont décrit comme « étrange » Crédit: East2west News

12 L’hôtel dans lequel le couple séjournait à Moscou, en Russie Crédits: East2West