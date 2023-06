Un commerçant de Bangalore arrêté pour avoir malmené un YouTuber néerlandais au « Chor Bazar »

La police de Bengaluru a arrêté aujourd’hui un commerçant au « marché des voleurs » hebdomadaire de la capitale (Bazar de Tchor) pour mauvaise conduite avec un ressortissant étranger.

YouTuber Pedro Mota, un citoyen néerlandais qui a voyagé à travers l’Inde, a été malmené hier par un commerçant local près de Chickpet à Bangalore alors qu’il tournait un blog vidéo.

Une vidéo publiée par la police de Bengaluru, qui a été tournée sur l’appareil d’enregistrement de Pedro Mota, montre le YouTuber souriant tout en filmant une vidéo selfie sur le marché lorsqu’un homme s’oppose à son enregistrement et lui attrape la main. On peut voir le Néerlandais lui demander à plusieurs reprises de lâcher prise. Il se libère en quelques secondes et se précipite loin de l’endroit.

La police a arrêté le commerçant, identifié comme étant Navab Hayath Sharif, et a déposé une plainte contre lui en vertu de l’article 92 de la loi sur la police du Karnataka, qui prescrit des sanctions pour « certaines infractions de rue et nuisances ».