Un commerçant chanceux gagne TROIS fois au loto en dix ans

Un commerçant CHANCEUX a remporté le Lotto trois fois en dix ans, raflant une fortune de plus de 600 000 £.

Mehmet Ozer, qui dirige une entreprise de rembourrage à Islington, au nord de Londres, a remporté sa première victoire en 1998.

Le propriétaire du magasin, Mehmet Ozer, a gagné trois fois à la loterie

Au cours de trois décennies, il a connu une séquence de chance, remportant 300 000 £ d’abord à la loterie turque lorsqu’il était en vacances.

En 2016, Mehmet a remporté 303 465,20 £ à l’EuroMillions après avoir acheté un billet dans le magasin Co-op en face de son magasin.

Il a dit à DailyMail : « Mon ami était devant moi [in the shop] et il a eu l’EuroMillions Lucky Dip, puis j’ai eu le Lucky Dip, à quelques secondes d’intervalle dans le supermarché Co-op. »

Il a dit qu’un samedi matin, alors qu’il était au travail, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas vérifié son billet de loterie.

« J’ai commencé à le regarder, je pense que la deuxième ligne en partant du bas [of the ticket], un numéro est apparu, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et l’une des étoiles chanceuses », a-t-il déclaré.

Après avoir découvert son incroyable victoire, il est rentré chez lui et s’est tenu sur son balcon en état de choc.

TROISIÈME FOIS CHANCEUX

Il a déclaré: « Je suis sorti sur le balcon pour prendre l’air et je me suis demandé: » Suis-je ivre? Non, je ne suis pas ivre ».

Après la victoire, le commerçant a réservé un vol pour l’Italie et s’est acheté une maison après des mois de location à Londres.

Il a déclaré: «Je suis allé à Rome pour la première fois, j’ai toujours voulu y aller.

« C’était une période heureuse, je rêvais de rentrer à la maison et comment j’aurais plus de 300 000 £ sur mon compte, je ne pouvais pas croire que c’était vrai, c’était un beau week-end. Quand je suis revenu, j’ai acheté un appartement . »

Plus tard, il a déclaré à The National Lottery: « Jusqu’à présent, j’ai toujours loué, cette victoire à l’EuroMillions signifie que je peux enfin acheter ma propre maison dans la ville que j’aime tant, c’est tout simplement magique. »

En 1998, il a perdu 300 000 £ après être entré à la loterie nationale turque alors qu’il était en vacances.

Il a dit qu’il était en vacances et a participé à la loterie spéciale qu’ils organisent le soir du Nouvel An.

Il a partagé ses gains avec sa famille, les aidant à acheter des propriétés et à payer leurs études universitaires.

Puis, en 2019, il a remporté pour la troisième fois la loterie nationale britannique après avoir remporté cinq numéros, remportant 1 750 £.