Un commentateur pakistanais fait référence à Danny Morrison en tant qu’acteur adulte Dani Daniels dans Viral Blunder

Le commentateur pakistanais Bazid Khan a fait un faux pas lors du deuxième match test entre le Pakistan et la Nouvelle-Zélande à Karachi et cela a amusé les utilisateurs des médias sociaux sans fin. Au cours de son commentaire en direct, Khan a accidentellement nommé l’acteur adulte Dani Daniels en faisant référence à l’ancien joueur de cricket néo-zélandais Danny Morrison. Il n’a pas tardé à se corriger, mais le moment a été capturé en audio et est devenu viral. Daniels elle-même a également publié un tweet ironique en réponse à la vidéo.

“Un homme de culture”, a plaisanté un utilisateur de Twitter. “Bazid Khan, vous êtes une légende. Dani Daniels n’est même pas quelque chose que vous lâchez comme une mauvaise prononciation”, a observé un autre.

Dieu merci, il n’a pas essayé d’appeler jonny bairstraw. Sinon, il aurait appelé jonny bairstraw comme jonny sins— Smp Santoshhh mohann Phukannn (@SmpPhukan) 5 janvier 2023

Un faux pas étrange dans un environnement très stressant n’est pas du tout un spectacle extraordinaire. Par exemple, la BBC a récemment subi une erreur de sous-titre lors d’un reportage sur le roi Charles III et la mort de la reine Elizabeth II. Les utilisateurs de Twitter ont repéré l’erreur, où le mot “vagin” a été utilisé au lieu de “Regina”. L’erreur de sous-titre a été repérée lorsque la BBC suivait le départ du roi pour le palais de Buckingham pour son premier bain de foule en tant que monarque. Discutant de la reine consort Camilla, la BBC a expliqué qu’elle n’était pas la reine Regina, mais les sous-titres ont fait un faux pas. Partageant une photo, un utilisateur de Twitter a écrit : “Oups… La BBC devrait vraiment être plus prudente avec ses sous-titres automatiques…”

