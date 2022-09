Un commentateur d’échecs viré pour commentaires “sexistes” (VIDEO)

Ilya Smirin a déclaré à l’antenne que le jeu n’était peut-être “pas pour les femmes”

Ilya Smirin, le grand maître d’origine biélorusse qui représente Israël depuis 1992, a été relevé de son rôle de commentateur par la Fédération internationale des échecs après avoir suggéré à l’antenne que le jeu était “peut-être pas pour les femmes.”

Smirin, 54 ans, a également été critiquée pour avoir félicité une autre joueuse pour avoir comparé les mouvements positifs qu’elle avait faits à ceux potentiellement faits par un homme lors de la neuvième manche du Grand Prix féminin mardi à Astana, au Kazakhstan.

Les premiers commentaires de Smirin faisaient référence à la joueuse chinoise Zhu Jiner, qui est une femme grand maître – un titre considéré comme inférieur à celui de grand maître, qui est le titre le plus élevé qu’un joueur masculin ou féminin puisse atteindre.

Le grand maître est réservé aux joueurs qui peuvent prétendre à une note de 2 500 ou plus, tandis que le grand maître féminin nécessite un score légèrement inférieur de 2 300.

Les commentaires offensants de Smirin ont été faits lors d’une discussion sur la question de savoir si Zhu Jiner pouvait ou non développer son jeu pour devenir un grand maître à part entière, au cours de laquelle il a déclaré: “C’est une femme grand maître ou quoi ?… Pourquoi elle veut être comme les hommes grand maître dans ce cas ?

Il a poursuivi en suggérant qu’il croyait également que “les échecs ne sont peut-être pas pour les femmes.

Fiona Steil-Antoni, sa co-commentatrice, l’a interrogé en disant : «Vous dites, vous savez, ‘les échecs ne sont peut-être pas pour les femmes’.”

“Je ne l’ai pas dit ouvertement… dans une conversation privée, privée“, a répondu Smirin.

Il a également suscité des critiques pour les commentaires faits à propos d’une autre joueuse, Aleksandra Goryachkin, qui détient le statut de grand maître à part entière – déclarant qu’elle avait été «jouer comme un homme.

“Elle a joué en super finale en Russie,” il ajouta. “Petit moins qu’elle a fait, mais c’était un tournoi très fort. Elle avait aussi une note de plus de 2 600.”

“Qu’est-ce que cela a à voir avec le fait de jouer comme un homme, seuls les hommes peuvent bien jouer?” Steil-Antoni a répondu.

“Non non“, a déclaré Smirin. “Mais elle joue avec style, style positionnel… Mais OK, je suis toujours curieuse, pourquoi les femmes peuvent-elles jouer parmi les hommes alors que les hommes ne peuvent pas jouer avec les femmes dans les tournois féminins ? Question interessante.”

N’est-ce pas une pure forme de discrimination ? Comment un tel homme peut-il travailler dans l’officiel @FIDE_chess diffusion d’un événement féminin aussi important? pic.twitter.com/osdI8jipab — Gulrukhbegim Tokhirjonova (@Gulruhbegim) 27 septembre 2022

Brut de voir un tel sexisme dans la diffusion d’un événement féminin. “Pourquoi veut-elle être un homme grand maître?”- Smirin 🤦‍♀️ Fiona a fait un excellent travail dans une conversation inconfortable dans laquelle elle n’aurait jamais dû être. 😡 https://t.co/bBDqwVKQv3 – Jennifer Shahade (@JenShahade) 27 septembre 2022

Les commentaires de Smirin ont été rapidement saisis par des membres de haut niveau de la communauté féminine des échecs.

“C’est dégoûtant de voir un tel sexisme dans la diffusion d’un événement féminin… Fiona a fait un excellent travail dans une convo inconfortable dans laquelle elle n’aurait jamais dû être.», a déclaré la championne d’échecs féminine américaine Jennifer Shahade.

La grand-maîtresse féminine Gulrukhbegim Tokhirjonova a également réprimandé Smirin : «N’est-ce pas une pure forme de discrimination ? Comment un tel homme peut-il participer à la diffusion officielle @FIDE_chess d’un événement féminin aussi important ? »

Répondant à la fureur, la FIDE – l’instance dirigeante des échecs mondiaux – a qualifié l’évaluation de Smirin des joueuses “très embarrassant”.

“Bien que nous ayons un grand respect pour le grand maître Ilya Smirin en tant que joueur d’échecs, les opinions qu’il a exprimées à l’antenne sont totalement inacceptables, offensantes et ne représentent aucune des valeurs défendues par la FIDE.“, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a également confirmé qu’il avait été démis de ses fonctions de commentateur avec effet immédiat.

Smirin, cependant, dit qu’il est abasourdi par la vague de critiques qu’il a reçues, affirmant qu’il n’a rien dit “vraiment mauvais” et s’est opposé aux accusations selon lesquelles il est “sexiste.”

“Mais ce que j’ai dit pendant les émissions était peut-être un peu impoli mais rien de plus“, a-t-il déclaré à la BBC.

«Et le plus c’était clairement une blague. Si nous continuons ainsi, les mots « homme » et « femme » risquent de disparaître assez rapidement. Je tiens à souligner que je ne voulais blesser personne, j’aime et respecte les échecs et les femmes. Et je n’aime pas l’hypocrisie.”

Il a ajouté qu’il espère “le bon sens prévaudra » et il pourra bientôt reprendre ses fonctions de commentateur.