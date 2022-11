Un commentateur de la BBC affirme que le Lusail Iconic Stadium est “juste là-haut… avec Ashton Gate”

Le Lusail Iconic Stadium est l’un des plus beaux du monde, selon le commentateur de la BBC Jonathan Pearce… à tel point qu’il se situe au premier rang avec le terrain de Bristol City.

Pearce est l’un des commentateurs les plus vénérés de Beeb, ayant travaillé sur Match of the Day pendant des décennies et acquis un statut culte en tant que voix de l’émission de la BBC. Guerres de robots. Le commentateur est de service aux côtés Maisons sous le marteau présentateur Dion Dublin pour le dernier match de groupe du Danemark contre l’Australie – et il a fait une déclaration audacieuse sur le premier lieu du Qatar.

Le stade emblématique de Lusail, construit spécifiquement pour la Coupe du monde 2022, accueille environ 88 000 spectateurs. Lors de la discussion sur les terrains utilisés pour le tournoi lors du commentaire du Danemark contre l’Australie, Pearce a mentionné que le stade de Lusail était incroyable, Dublin disant qu’il n’avait pas eu le plaisir de le visiter.

Qatar ou Bristol ? (Crédit image : Getty)

“C’est juste là-haut avec le stade de Tottenham”, a déclaré Pearce à propos du terrain, qui devrait accueillir 10 matches de Coupe du monde, dont la finale.

“Wow,” répondit Dublin. “Ça doit être un stade, alors.”

“… et Ashton Gate”, a ajouté Pearce, faisant référence au patch des Robins.

“C’est aussi un stade en fait, ayant joué là-bas”, a gentiment répondu Dublin.

Les fans de Bristol City seront ravis d’apprendre qu’un commentateur aussi voyagé que Jonathan Pearce – sans parler d’une légende de la Premier League du calibre de Dion Dublin – évaluent leur stade de 27 000 places aussi bien que le Tottenham Hotspur Stadium, célèbre pour être l’un des stades les plus impressionnants d’Europe.

Avant de demander : oui, Pearce est un fan de Bristol City.