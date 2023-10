Un commentateur de BeIN Sports réprimandé pour ses commentaires anti-israéliens avant Arsenal contre Man City

BeIN Sports a rappelé à tous ses journalistes du monde entier de maintenir une position politique neutre face à l’escalade du conflit israélo-palestinien.

La chaîne basée au Qatar a pris cette décision après les propos controversés de l’un de ses commentateurs avant la victoire 1-0 d’Arsenal sur Manchester City en Premier League dimanche.

Alors que les joueurs se mettaient à genoux pour sensibiliser à la lutte contre la discrimination à l’Emirates Stadium, le commentateur du match Issam Chaouali semblait exprimer son soutien à l’État palestinien après que des militants eurent attaqué Israël et pris un grand nombre d’otages.

Dans son introduction de 20 secondes au jeu, destinée aux pays arabophones, dont la Palestine, il a déclaré : « Ils ont parlé de force et c’était une illusion. Ils ont parlé de technologie avancée et c’était une illusion. Et ils ont parlé d’une armée invaincue et c’était une illusion.

«Ils ont parlé de la frontière de Bar-Lev (fortifications de 1973 entre l’Egypte et Israël) et c’était une illusion. Ils ont parlé d’une frontière qui ne peut être franchie. Vous n’avez pas compris ? N’avons-nous pas compris ? Ce ne sont qu’un ballon d’illusion.

BeIN a reconnu que les commentaires n’étaient pas appropriés et a rappelé au journaliste sa responsabilité de respecter la politique de neutralité de l’entreprise.

Chaouali et ses collègues reporters et présentateurs ont été informés qu’ils étaient obligés de s’abstenir de faire des commentaires politiques et de ne faire que des reportages sur le sport, quelles que soient leurs opinions personnelles.

« En tant que groupe médiatique mondial de premier plan, nous condamnons toute forme de conflit ou de violence, tout en défendant et soutenant les personnes, les causes et les intérêts de toutes origines, langues et héritages culturels dans plus de 40 pays extrêmement divers dans lesquels nous opérons à travers le monde. Nos politiques d’entreprise exigent une neutralité apolitique et une couverture médiatique axée sur le sport – ce qui est exigé de tout notre personnel », a déclaré un porte-parole de beIN Media Group. L’Athlétisme.



Avant le match, l’un des producteurs de la chaîne a également demandé à Chaouali de retirer un insigne palestinien.

Des conversations ont eu lieu entre beIN Sports et la Premier League à ce sujet et une source proche du diffuseur, qui restera anonyme pour protéger les relations, a déclaré que beIN était convaincu qu’il n’y avait pas eu de violation de son accord de diffusion. La Premier League n’a fait aucun commentaire.

BeIN a le droit de diffuser les matchs de Premier League dans 24 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), ainsi qu’en Turquie, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, et le diffuseur a conclu un accord de principe pour prolonger ce droit pour une période trois années supplémentaires jusqu’en 2028.

La société basée au Qatar diffuse également la Premier League dans 15 autres pays, dont les États-Unis et le Canada, et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde.

(Photo du haut : Alex Pantling/Getty Images)