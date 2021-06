Un commentateur arabe commence à chanter après que la caméra ait zoomé sur une femme pendant un match, faisant face à un contrecoup

On est souvent tombé sur des matchs de sport où plus que le jeu, le public prend la vedette. Parfois, la réaction de quelqu’un dans le public fait place à un modèle de mème, tandis que certains finissent par devenir un béguin national / international. Les matchs de cricket, de football et de baseball sont populaires pour produire un tel contenu pour les médias sociaux. Il y a beaucoup de cas dans les matchs de cricket où les caméramans sont moqués pour se concentrer sur 2-3 belles femmes dans le public. Mais dans la dernière vidéo bizarre, qui devient virale sur les réseaux sociaux, le commentateur a perdu son sang-froid après avoir repéré une femme extrêmement magnifique sur le stand.

Partagée par un compte Twitter, la vidéo montre une femme assise sur le stand, mâchant du chewing-gum et regardant autour d’elle. Pendant ce temps, hypnotisé par sa beauté, un commentateur arabe, au lieu de parler de la pièce, a commencé à chanter pour elle. Le caméraman aurait zoomé sur elle à plusieurs reprises, et l’ensemble du scénario n’a pas été bien accueilli par les internautes.

Les gens sur le site de microblogging ont dit que c’était bizarre de la part des cameramen de zoomer, donc il devrait perdre son travail.

S’il s’agit d’une situation réelle et que le caméraman a fait un zoom avant et que ce n’est pas édité, il est bizarre et devrait perdre son travail – joshtradamus (@thisisnotjoshua) 16 juin 2021

Jusqu’à présent, la vidéo virale compte plus de 2,1 millions de vues et a suscité l’indignation des utilisateurs de Twitter. Voici d’autres réactions à la vidéo :

J’espère qu’ils ne la retrouveront pas après pour l’attaquer. Et c’est quoi le gros plan ? Assurez-vous d’abord qu’ils marquent son visage, puis procédez comme pour dire aux gens son « crime ». Une station de diffusion. Si l’événement s’est produit dans certains pays musulmans, je crains pour cette femme. — Chuky Unadulterated (@ChukyUnfazed) 17 juin 2021

Le niveau de féminisation du caméraman est sous-estimé – ONLYSUPPORTERS (@QwesyMinge) 16 juin 2021

Si c’est vrai, la caméra devrait être virée parce qu’il n’est pas professionnel ; Son travail consiste à rester concentré, à capturer avec précision chaque instant d’une manière attentive et ferme. L’équipe de tournage a également foiré, ils devraient se concentrer et choisir les moments les plus excitants du jeu. — Daniel Regha (@DanielRegha) 17 juin 2021

@ayyymanee Veuillez traduire cette vidéo écoeurante pour moi. Le caméraman a un fétichisme des pieds et je veux juste savoir POURQUOI elle est assise comme ça ET mâche comme ça ??!!!!— Melike A (@iMellaa) 16 juin 2021

L’authenticité du clip est inconnue et plusieurs personnes ont souligné que le clip pourrait être modifié. L’un des utilisateurs a souligné que la deuxième partie du clip, qui est agrandie, est une rediffusion de la première partie. L’utilisateur a souligné que le logo de la chaîne n’était pas sur le deuxième clip. Un autre utilisateur est venu en soutien au commentateur. Il a tweeté que même si c’était inapproprié mais pas un crime s’il récitait un poème pour louer la beauté de la dame.

Il est édité. La deuxième partie n’est qu’une rediffusion de la première partie de la vidéo. Et vous pouvez également voir que le logo de la chaîne disparaît lors d’un zoom avant. — Tequilla (@Tequilla_music) 16 juin 2021

Détendez-vous, la vidéo est éditée, il n’y a pas eu de zoom avant et le commentateur récite un poème louant sa beauté, c’est très inapproprié mais pas un crime ! Et il vient du Qatar parmi les 10 pays les plus sûrs – meme (@krkr180) 17 juin 2021

Il n’a pas réellement zoomé… vous créez un zoom avant lors du montage d’une vidéo— JOLA🍎⃢ 🍏 ⃢🍋 ⃢🍇 (@Talk_to_jola) 16 juin 2021

Beaucoup de gens étaient confus car ils ne comprenaient pas les paroles de la chanson. Par conséquent, l’un des utilisateurs de Twitter a également publié la traduction de la chanson.

