L’équipe indienne a enregistré une victoire historique contre l’Australie dans la série Test cricket en remportant la victoire 2-1 mardi. L’Inde en a chassé 328 lors du test final pour mettre fin à la série invaincue de 32 ans de l’Australie à Gabba, Brisbane. L’équipe a été félicitée pour avoir remporté le match dans un concours de rongement des ongles et des messages ont afflué pour les hommes en bleu.

Le Premier ministre Narendra Modi, le président de la BCCI Sourav Ganguly et le secrétaire Jay Shah ont été parmi les premiers à féliciter l’équipe. Pour les fans de cricket sur Twitter, ce fut un moment de célébration et de jubilation et le cricket a bientôt commencé à devenir tendance sur la plate-forme de médias sociaux.

Mais tout le monde n’aime pas le cricket et ne partage pas nécessairement les émotions. Pour ces personnes, le mode de célébration de cricket Twitter est un peu trop difficile à gérer. Alors que le pays s’unissait pour célébrer l’équipe indienne, les non-fans de cricket semblaient chercher ce coin tranquille alors que le monde qui les entourait éclatait d’exaltation face à la victoire. Certains cherchent même un bouton de sourdine pour faire taire le cricket Twitter, eh bien, car c’est trop difficile à gérer.

Jetez un œil aux tweets:

certains d’entre nous TRAVAILLENT et vous regardez tous le cricket ?? – ¯ _ (ツ) _ / ¯ (@PranavDixit) 19 janvier 2021

Mon compte Twitter regorge de fans de cricket obsessionnels (fous) analysant chaque balle et chaque coup du #AUSvsIND test match. Je pense à tous les mettre en sourdine pendant un jour ou deux. (Je me fiche franchement du jeu) – Sidharth Bhatia (@bombaywallah) 19 janvier 2021

Twitter de cricket et Twitter de football me font peur – Suzanne️‍ (@stfusuzanne) 19 janvier 2021

Je me demande simplement pourquoi la toute puissante IA de Twitter me suggère les sujets « cricket » et « sport » alors que je n’ai littéralement aucun intérêt pour les deux …@Twitter ? – drmarcosacchi (@drmarcosacchi) 19 janvier 2021

Aaj pura Twitter Salut Cricket numa ho gya – Ravi Kumar (@whoravikumar) 19 janvier 2021

Twitter est tellement bourré de cricket que les gens mettent des astérisques en écrivant des nouvelles importantes non liées au cricket en majuscules pour attirer l’attention! #AUSvIND – Aakanksha Singh (@ Hallelujah_20) 19 janvier 2021

La victoire à trois guichets à la Gabba le dernier jour a signifié que l’Inde a remporté une victoire sans précédent consécutive dans la série de tests Down Under. Le capitaine australien Tim Paine a gracieusement admis qu’ils avaient été dominés par les Indiens.

« Nous étions ici pour gagner la série, mais nous venons d’être surclassés par une équipe indienne disciplinée et dure qui mérite pleinement la victoire dans la série. Nous devons regarder en arrière sur beaucoup de choses, et nous passerons par là en tant que groupe. .