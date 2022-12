Un commando des forces spéciales afghanes en quête d’asile est pris dans un système d’immigration américain en panne

C’est l’histoire d’un soldat afghan et d’un système américain d’immigration et d’asile tragiquement brisé.

Abdul Wasi Safi a été formé par l’armée américaine pour devenir un commando d’élite des forces spéciales en Afghanistan. Lorsque Kaboul est tombée, Wasi combattait toujours les talibans dans le nord. Le 30 août 2021, lorsque le dernier avion américain a quitté Kaboul, Wasi s’est caché, passant d’un refuge à un refuge organisé par des vétérans américains qui l’ont aidé à se rendre au Pakistan. Il espérait recevoir un visa d’immigrant spécial et s’installer légalement aux États-Unis.

Les talibans avaient ses données biométriques, laissées par le gouvernement américain, et ils le traquaient. Maintenant, Wasi est assis dans une prison du Texas face à la déportation vers Kaboul et à une mort certaine, un enfant d’affiche pour le système d’asile brisé de l’Amérique.

“J’étais dans une unité de commando des forces spéciales avec l’armée américaine”, a déclaré Wasi à Fox News lors d’un entretien téléphonique depuis le centre de détention d’Eden au Texas. “Je voulais venir aux États-Unis. Je n’ai pas choisi un autre pays pour m’aider parce que j’étais avec eux. Mais je suis venu ici et ils m’ont mis en prison.”

Il a décrit un voyage perfide d’un an à travers deux continents. Après avoir reçu un visa pour le Brésil, il s’est vite rendu compte que les Afghans étaient considérés comme des terroristes en Amérique latine. Alors, il a commencé à se diriger vers la frontière américaine. Il a fait son chemin à pied et en bus à travers 10 pays et a été volé, torturé et battu. Il a partagé avec Fox News certaines des vidéos qu’il a prises en traversant le Darien Gap près de Panama, une traversée dangereuse. Il a reçu le traitement en cours de route qu’il attendait des talibans.

“L’Équateur, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique. J’ai parcouru toute cette distance pour venir aux États-Unis parce que je pensais et j’espérais que le gouvernement américain m’aiderait”, a déclaré Wasi à Fox.

Au lieu de cela, il a été arrêté à la frontière alors qu’il tentait de traverser le Rio Grande.

“La police panaméenne m’a torturé. Devant tout le monde, ils m’ont battu. Ils m’ont traité de terroriste”, a déclaré Wasi. “Je ne sais pas pourquoi. Sans aucune raison, ils m’ont torturé. Je ne sais pas pourquoi.”

Le frère de Wasi, Sami-ullah Safi, a travaillé comme traducteur pour l’armée américaine à partir de 2010. En 2015, Sami a déménagé à Houston avec un visa d’immigrant spécial et est devenu citoyen américain en juillet 2021, un mois avant la chute de Kaboul.

Il essaie d’aider son frère à se rendre aux États-Unis depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan. Il a dit qu’il était choqué par ce que son frère a traversé pour se rendre au Texas et son traitement depuis.

“Des gens étaient morts dans la rivière. En chemin, plusieurs personnes sont mortes. Et, dans la jungle, il a expliqué qu’il y avait un type de personnes qui volaient parfois et tuaient surtout des gens. Et il a survécu”, a déclaré Sami, incrédule. . Il a travaillé avec des groupes d’anciens combattants américains pour payer le voyage de Wasi et obtenir son visa pour le Brésil.

“Au lieu qu’il soit accueilli au Brésil par les habitants et les personnes qui vivaient dans la zone désignée pour les Afghans, ils ont commencé à traiter les Afghans comme des terroristes. Et il a été volé et battu par des foules au Brésil”, a déclaré Sami. “Il ne pourra jamais oublier la torture qui lui a été infligée par la police panaméenne. Ils l’ont déshabillé. Ils l’ont battu au point qu’ils ne pouvaient plus le battre.”

Le 30 septembre, Wasi a finalement traversé le Rio Grande pour se rendre aux États-Unis, où il pensait être accueilli à bras ouverts par le gouvernement américain et les forces spéciales aux côtés desquelles il servait. Il supposait qu’ils savaient qui il était.

“J’ai des données biométriques avec l’armée américaine”, a déclaré Wasi. “De plus, j’ai la biométrie avec le commandement des forces spéciales. J’étais au camp de Marmol. Il y avait des militaires américains là-bas. L’armée américaine était là. Nous sommes allés ensemble en mission.”

Sami a expliqué pourquoi ils se sentent tous les deux déçus par le gouvernement américain et l’armée américaine que Wasi a servie.

“Il est profondément déçu. Et il fait appel à ceux qui lui disaient toujours : ‘Nous nous battons contre un ennemi commun. Nous nous battons côte à côte.’ Il fait appel à ceux qui l’appelaient “compagnon de combat””, a déclaré Sami. “Il ne s’attendait pas à ce comportement de la part des responsables américains à son encontre. Il s’attendait à un accueil en héros.”

Au lieu de cela, après avoir traversé le Rio Grande, un agent de la patrouille frontalière l’a trouvé après avoir suivi ses empreintes. Wasi a demandé l’asile à l’agent et a été arrêté et accusé d’un crime fédéral pour être entré illégalement dans le pays. Il a d’abord été emmené au centre correctionnel de Val Verde et se trouve maintenant au centre de détention d’Eden au Texas.

Ben Owen est un vétéran américain qui a lancé l’organisation à but non lucratif Flanders Fields pour aider les vétérans sans abri et les Afghans et a aidé la famille Safi à naviguer dans les complexités juridiques.

«La nuit où il a traversé, je pense qu’il était avec plus de 90 autres migrants, qui ont tous été détenus, qui ont tous été libérés. au point qu’il se mettrait en danger pour le défendre, est toujours détenu”, a déclaré Owen à Fox News.

Wasi risque une condamnation pénale pour avoir franchi illégalement la frontière et être expulsé vers l’Afghanistan.

“Pour répondre à votre question sur la façon dont nous savons qui il est, nous l’avons trouvé sur les listes grâce au dernier commandant de la force opérationnelle spéciale à avoir quitté l’Afghanistan”, a déclaré Owen. “Donc, il est exactement ce qu’il prétend être. Nous avons toutes les certifications. Nous savons qu’il a suivi une formation d’officier en Inde et qu’il a occupé le commandement. Je veux dire, ces gars sont plus contrôlés que vous et moi, Jennifer. Nous sommes parler des polygraphes annuels. Nous savons tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet. Il n’y a aucune chance qu’ils soient des terroristes.

En fait, même après la capture et l’incarcération de Wasi, son frère Sami continue d’aider des vétérans américains comme Ben Owen.

“Ce type continue de proposer ses services et de mettre son cœur en jeu pour l’Amérique, même après l’arrestation de son frère”, se souvient Owen avec incrédulité. “Ce type continue de se mettre en danger pour l’Amérique, même après que l’Amérique a détenu son frère et l’a menacé d’expulsion. C’est inadmissible.”

Owen faisait référence à un effort bénévole récent dans lequel Sami l’a rejoint à Houston pour attraper un fugitif accusé de meurtre à Atlanta.

“J’ai fait tout ce que j’ai pu au mieux de mes capacités pour ce pays. Mon frère a mis sa vie en danger en travaillant dans les forces spéciales, ce qui n’était pas accepté par beaucoup de gens en Afghanistan. Et j’ai travaillé aux côtés de l’armée américaine. , et je ne m’attendais pas à ce que cela arrive à mon frère”, a déclaré Sami depuis son domicile à Houston, à cinq heures de l’endroit où son frère est incarcéré dans un centre de détention américain avec les pires criminels du pays.

Le Department of Homeland Security n’a pas répondu aux demandes répétées d’informations de Fox sur le cas de Wasi. Le ministère de la Justice a refusé de commenter. Sa prochaine audience est prévue le 10 janvier.