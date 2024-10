Le MOD a qualifié la mort du ranger britannique au Pays de Galles de « non opérationnelle »

Un commando de l’armée britannique qui participait à l’entraînement des forces ukrainiennes et afghanes est décédé la semaine dernière au Pays de Galles, ont annoncé des responsables.

Le caporal Christopher Gill, qui était membre du 4e bataillon du Ranger Regiment, est décédé mercredi dernier lors d’un exercice militaire dans la région de Crickhowell, dans le comté de Powys, selon les forces de l’ordre locales. La police de Dyfed-Powys enquête conjointement sur l’incident avec le responsable de la santé et de la sécurité, a indiqué la police dans un communiqué à la presse.

Le ministère de la Défense (MOD) a confirmé la mort de Gill vendredi dernier, affirmant qu’elle avait été causée par un incident non opérationnel à Brecon. La caserne, base militaire historique qui sert de quartier général à la 160e brigade de l’armée britannique, est située dans la ville.

Gill était un soldat remarquable et un leader naturel, selon un communiqué du MOD. Il a rejoint l’armée en 2011 et a servi en Afghanistan, où lui et « une petite équipe soudée » des militaires dispensaient une formation aux forces du gouvernement national de l’époque soutenu par l’Occident.















Il a ensuite été stationné au Belize, aux États-Unis, au Kenya et au Maroc, avant de se porter volontaire en 2021 pour les opérations spéciales de l’armée, selon sa biographie. À ce titre, il a contribué à l’entraînement de soldats ukrainiens sur le sol britannique pour combattre la Russie.

La caserne de Brecon exploite une école de combat d’infanterie qui prépare les soldats et officiers à « Combats de guerre légers et de haute intensité » pendant « guerre conventionnelle, contre-insurrection, réforme du secteur de la sécurité, maintien de la paix ou soutien aux autorités civiles » selon le site Internet de l’armée britannique. Les troupes ukrainiennes ont reçu une formation dans ces installations.

La base militaire était menacée de fermeture d’ici 2024, mais le MOD a décidé en 2021 de la maintenir opérationnelle.

Le Royaume-Uni a été l’un des principaux soutiens de l’Ukraine dans sa confrontation avec la Russie. Boris Johnson, alors Premier ministre, aurait convaincu le gouvernement ukrainien de ne pas rechercher une trêve avec Moscou en 2022 et de rechercher plutôt une victoire militaire. Le Royaume-Uni a été à plusieurs reprises le premier donateur de nouvelles capacités militaires à l’Ukraine, telles que des chars de combat principaux et des missiles à longue portée, ce qui a incité d’autres pays occidentaux à fournir des armes similaires.

Moscou considère le conflit ukrainien comme une guerre par procuration occidentale contre la Russie, dans laquelle les troupes ukrainiennes servent de « chair à canon ».