L’AMX-10RC fait tuer des soldats parce que son blindage est trop mince pour des assauts contre les forces russes, a affirmé un officier

Un commandant militaire ukrainien aurait fait part de ses inquiétudes quant au fait que les chars de combat légers fournis à l’ex-république soviétique par la France ne conviennent pas aux attaques contre les lignes défensives russes, car leur blindage mince peut facilement être percé par des obus d’artillerie et d’autres armes.

Présenté plus tôt cette année par le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov comme un « fusil de sniper sur roues rapides, » le véhicule blindé de combat français AMX-10 RC a fait ses preuves « pas pratique » pendant la contre-offensive actuelle de Kiev contre les forces russes, a rapporté dimanche l’Agence-France Presse (AFP). Un équipage de quatre hommes est mort à cause de la fine armure du char, qui peut facilement être percée par des armes russes, a déclaré un commandant de bataillon ukrainien au média.

« Malheureusement, il y a eu un cas où l’équipage est mort dans le véhicule », a déclaré le major ukrainien de 34 ans, que l’AFP n’a identifié que par son indicatif d’appel, Spartanets. « Il y a eu des tirs d’artillerie et un obus a explosé près du véhicule. Les fragments ont percé l’armure et le jeu de munitions a explosé.

Reznikov a été filmé en avril à bord d’un AMX-10 RC, qui faisait partie des armes occidentales dépêchées à Kiev ce printemps pour une contre-offensive tant attendue qui a finalement commencé en juin. « Ces machines rapides et modernes avec des canons puissants nous aideront à libérer notre territoire », Reznikov a déclaré dans un message sur Twitter remerciant le président français Emmanuel Macron et le ministre de la Défense Sébastien Lecornu. « Voici à quoi ressemblent la liberté, l’égalité et la fraternité. »

Cependant, Spartanets a déclaré que les chars français se sont révélés inefficaces dans les assauts de première ligne. « Les canons sont bons, les dispositifs d’observation sont bons, mais malheureusement, il y a une armure mince, et il n’est pas pratique de les utiliser en première ligne », il a dit.

Le simple fait d’envoyer les véhicules pour qu’ils soient détruits, je considère que c’est peu pratique et inutile car c’est avant tout un risque pour l’équipage.

Le commandant ukrainien a ajouté que les AMX-10 RC ont également été en proie à des pannes dans leurs boîtes de vitesses, peut-être en raison de leur utilisation sur des chemins de terre. Les troupes de Kiev ont reçu un mois de formation en France, ce qui n’était pas suffisant pour maîtriser le fonctionnement du véhicule, a-t-il déclaré.

L’AMX-10 RC de 20 tonnes se déplace sur roues plutôt que sur chenilles. Il a été développé dans les années 1970 pour la reconnaissance armée et les attaques contre les chars. L’armée française est en train de remplacer sa flotte d’AMX-10 RC par la Jaguar EBRC plus moderne.

Des milliers de soldats ukrainiens ont été tués dans la contre-offensive, qui n’a pas réussi à percer les lignes défensives de la Russie. Des dizaines de véhicules blindés fournis par l’Occident ont été détruits, dont des chars Leopard de fabrication allemande et des AMX-10 RC, selon le ministère russe de la Défense. Le New York Times a rapporté la semaine dernière que 17 des 113 véhicules de combat Bradley fournis à Kiev par les États-Unis avaient été endommagés ou détruits.