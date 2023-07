Un commandant russe a été tué alors qu’il faisait du jogging. A-t-il été suivi via une application de fitness ?

Points clés L’officier militaire russe Stanislav Rzhitsky a été abattu lors d’un jogging matinal cette semaine.

Lundi, l’officier militaire russe Stanislav Rzhitsky a été abattu par un assassin inconnu alors qu’il faisait sa course matinale.

Rzhitsky avait commandé un sous-marin dans la mer Noire et figurait sur une liste noire ukrainienne de criminels de guerre présumés.

Son adresse, sa photo et ses informations personnelles étaient apparues sur le site Web ukrainien Myrotvorets (Peacemaker), une vaste base de données non officielle de personnes considérées comme des ennemis de l’Ukraine.

Mardi, le mot « Liquidé », en lettres rouges, avait été superposé à sa photographie sur le site.

Les médias russes ont émis l’hypothèse que l’emplacement de Rzhitsky aurait pu être suivi via où il a publié les détails de son itinéraire de jogging régulier dans la ville de Krasnodar et le temps qu’il lui a fallu pour le terminer.

L’agence de renseignement militaire ukrainienne GUR a publié les détails du meurtre sur son site Internet, sans revendiquer la responsabilité ni dire comment elle a obtenu l’information.

Il a indiqué que Rzhitsky est mort sur le coup lorsque sept coups de feu ont été tirés sur lui avec un pistolet Makarov alors qu’il courait dans un parc urbain désert vers six heures du matin.

La commission d’enquête de l’État russe a déclaré mardi avoir arrêté un suspect d’une soixantaine d’années qui a été retrouvé en possession d’un pistolet et d’un silencieux.

Qu’est-ce que Strava et est-ce sûr ?

qui permet aux utilisateurs de suivre et de partager leurs entraînements et est principalement utilisé pour le cyclisme et la course.

L’application partage des données sur les entraînements, y compris le temps, la distance et les résumés d’itinéraire, qui sont suivis via GPS.

Ce n’est pas la première fois que des problèmes de confidentialité sont soulevés à propos de l’application.

Strava est principalement utilisé pour la course et le cyclisme, les utilisateurs suivant et partageant des informations sur leurs entraînements. Source: Getty / NurPhoto En novembre 2017, Strava a publié une carte thermique des activités des utilisateurs sur deux ans, qui à travers des soldats enregistrant leurs itinéraires d’exercice.

Des inquiétudes ont également été soulevées quant à savoir si des applications de partage d’itinéraire comme Strava, Nike Run Club ou Garmin pourraient aider au harcèlement ou à la violence entre partenaires intimes.

En juin de cette année, un rapport affirmait que Strava pouvait également être utilisé pour identifier les adresses personnelles d’utilisateurs très actifs dans des régions éloignées.

Strava a suggéré aux utilisateurs soucieux de la confidentialité de désactiver les fonctionnalités de données utilisateur agrégées, et a déclaré qu’il ne suivait ni ne partageait les données sans autorisation.

D’autres types d’applications de suivi, telles que les suivis de règles ou d’ovulation, ont

Suivant le aux États-Unis, les utilisateurs ont commencé à supprimer les applications de suivi des règles en raison de préoccupations liées à la surveillance en ligne et aux applications potentiellement utilisées pour incriminer les femmes qui avaient avorté.

Pendant la pandémie de COVID-19, ont également été publiés dans certains pays pour tenter de réduire les taux d’infection.

Des membres du public et des commentateurs techniques ont également exprimé leur inquiétude quant à savoir si ces applications pourraient exposer les personnes à un risque de harcèlement, d’usurpation d’identité ou de violation de la vie privée.