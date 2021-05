Un commandant du Jihad islamique à Gaza tué par une frappe aérienne israélienne alors que Netanyahu promet qu’il n’y aura pas de fin au conflit

Dans un article et une déclaration sur Twitter lundi, l’armée israélienne a déclaré que Hussam Abu Harbeed, commandant de la division nord du Jihad islamique, avait été tué lors d’une frappe aérienne. Le tweet était accompagné d’une vidéo de l’attaque contre le complexe d’Abu Harbeed.

צה »ל ושב »כ באמצעות תקיפת אווירית של מטוסי קרב, סיכלו את חסאם אבו-הרביד, מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בארגון הטרור גא »פ. אבו-הרביד ו בניהם הפיגוע ביומו הראשון המבצע, בו נפצע אזרח באורח קל >> pic.twitter.com/1jAvhopYRY – צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 17 mai 2021

Le communiqué indique qu’Abou Harbeed et ses forces ont systématiquement mené des attaques contre Israël et qu’il était responsable d’un certain nombre de lancements de missiles. L’une des attaques a eu lieu le premier jour de la série de combats en cours, blessant un Israélien. Tsahal a déclaré qu’il était commandant du groupe du Jihad islamique depuis 15 ans.

Le communiqué de Tsahal a ajouté qu’il y avait eu environ 60 lancements de missiles par des groupes militants de Gaza dimanche, dont 10 avaient atterri dans l’enclave et n’avaient pas perturbé le système de défense israélien du Dôme de fer.

Israël affirme avoir neutralisé plus de 130 terroristes la semaine dernière, tandis que des groupes militants palestiniens ont tiré plus de 3150 missiles sur Israël, faisant 10 morts.

Samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu dans la quatrième guerre contre Gaza, ajoutant qu’il « Veut percevoir un prix élevé » sur le groupe militant du Hamas.

