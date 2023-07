Un commandant de sous-marin russe abattu lors d’une course matinale après avoir «figuré sur la liste noire ukrainienne» | Nouvelles du monde

Un responsable militaire russe qui commandait un sous-marin dans la mer Noire et figurait sur une liste noire ukrainienne de criminels de guerre présumés a été abattu par un assassin inconnu lors de sa course matinale.

la Russie Le principal organisme d’enquête a déclaré que Stanislav Rzhitsky, 42 ans, avait été abattu tôt lundi dans la ville méridionale de Krasnodar.

L’adresse et les détails personnels de Rzhitsky sont apparus sur le site Web ukrainien Myrotvorets (Peacemaker), une vaste base de données non officielle de personnes considérées comme des ennemis de Ukraine.

Mardi, le mot « Liquidé », en lettres rouges, avait été superposé à sa photographie sur le site.

Anton Gerashchenko, un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a tweeté que les médias russes pointaient du doigt l’Ukraine, mais il n’a pas précisé si ces soupçons étaient justifiés.

« Jusqu’à présent, la police russe n’a pas trouvé une seule caméra de surveillance qui montrerait le crime en train d’être commis. Les recherches se poursuivent », a déclaré M. Gerashchenko.

Image:

Photo : Strava





Baza, une chaîne russe Telegram avec des liens vers les services de sécurité, a déclaré que le tueur aurait pu suivre les mouvements de Rzhitsky à Krasnodar sur l’application Strava où il a publié les détails de son itinéraire de jogging régulier et le temps qu’il lui a fallu pour le terminer.

Les médias d’État russes et les blogueurs militaires ont déclaré que Rzhitsky était le chef adjoint de la mobilisation militaire dans la ville et avait précédemment commandé le sous-marin « Krasnodar » dans la mer Noire.

Il a reçu quatre balles dans le dos et la poitrine et est mort sur le coup, selon les informations.

En savoir plus:

Poutine a rencontré Prigozhin cinq jours après la mutinerie, selon le Kremlin

Zelenskyy critique l’absence « absurde » d’un calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

Selon le ministère russe de la Défense, le Krasnodar est un sous-marin diesel-électrique construit pour la flotte de la mer Noire et conçu « pour combattre les navires de surface et les sous-marins, poser des mines et effectuer des reconnaissances ».

Une chaîne Telegram utilisée par des partisans autoproclamés pro-ukrainiens qui ont revendiqué des centaines d’attaques de sabotage à l’intérieur de la Russie a déclaré – sans preuve – que Rzhitsky était soupçonné d’être impliqué dans une frappe de missiles de croisière lancés par un sous-marin en juillet 2022 qui a tué au moins 23 personnes dont une fillette de quatre ans dans la ville ukrainienne de Vinnytsia.

Image:

Rzhitsky avait commandé le sous-marin de Krasnodar





Au moins deux autres personnalités russes pro-guerre figurant dans la base de données Myrotvorets ont été assassinées en Russie depuis que Moscou a envahi l’Ukraine.

Des attentats à la bombe tuent un journaliste Daria Dugina août dernier et blogueur de guerre Vladlen Tatarski en avril.

La Russie a blâmé l’Ukraine pour les attaques, tandis que Kiev a nié toute implication, suggérant qu’elles sont le résultat de luttes intestines russes.