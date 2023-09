Un commandant de l’armée israélienne condamné à une prison militaire pour avoir tiré par erreur sur un conducteur palestinien innocent

Israël a condamné mardi un commandant de l’armée en Cisjordanie occupée à 10 jours de prison militaire après une enquête sur sa fusillade la semaine dernière contre un automobiliste palestinien qui a été déclaré innocent.

L’armée israélienne a déclaré que les forces de sécurité stationnées dans la colonie israélienne de Rimonim, à l’est de Jérusalem, avaient reçu des informations faisant état de coups de feu dans la région et, quelque temps plus tard, avaient repéré un véhicule palestinien fuyant les lieux et qu’elles pensaient être à l’origine des tirs.

Les forces ont ouvert le feu sur la voiture du Palestinien, ont indiqué les militaires, touchant et blessant le conducteur. L’armée l’a arrêté et emmené à l’hôpital pour y être soigné avant de le relâcher le lendemain.

Une enquête militaire israélienne a déterminé que les tirs de l’armée étaient le résultat d’une erreur d’identité. « Il s’agit d’un incident grave au cours duquel la force a agi contrairement aux procédures », a déclaré l’armée, annonçant que le commandant de la force avait été condamné à 10 jours de prison militaire.

Les médias palestiniens ont identifié le conducteur comme étant Mazen Samrat, 22 ans, originaire d’un village proche de la ville palestinienne de Jéricho.

Une frappe aérienne sur l’aéroport militaire du nord de l’Irak fait 3 morts

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des groupes de défense des droits humains et d’autres critiques ont accusé les soldats et les policiers israéliens d’avoir appuyé trop rapidement sur la gâchette, notamment en réponse à une récente recrudescence d’attaques palestiniennes qui ont tué 31 personnes jusqu’à présent cette année.

Ils ont noté que les enquêtes militaires israéliennes sur les accusations de crimes commis contre des Palestiniens conduisent rarement à des poursuites en Cisjordanie, qu’Israël a capturées à la Jordanie avec Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.

Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains Yesh Din, sur les 248 enquêtes sur des cas de préjudices infligés à des Palestiniens ouvertes par l’armée israélienne en Cisjordanie entre 2017 et 2021, seules 11 inculpations ont été émises. Il y a eu plus de 1 200 plaintes pour actes répréhensibles de la part des forces israéliennes au cours de cette période, ce qui signifie que les officiers ont engagé des poursuites dans 0,87 % du temps, a rapporté Yesh Din.

Les sanctions imposées aux soldats israéliens soulèvent une série de questions politiques épineuses dans le pays, qui impose le service militaire obligatoire pour la plupart des hommes juifs. Les législateurs de droite ont réagi mardi avec colère à la condamnation du commandant. « Réveillez-moi et dites-moi que c’est un mauvais rêve », a écrit Tally Gotliv, député du parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ajoutant que le commandant avait été « puni pour avoir été un héros ».

L’armée israélienne a déclaré que toutes les divisions de l’armée prendraient une « pause d’apprentissage » pour réviser les leçons de l’incident dans le but d’éviter qu’il ne se reproduise.