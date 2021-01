Le commandant d’un poste de police de Jérusalem a été accusé d’agression après la diffusion d’une vidéo montrant qu’il giflait un garçon de 12 ans et bousculait durement un homme lors d’une manifestation de juifs ultra-orthodoxes début octobre.

Le chef du poste de police de Lev Habira, Shimon Marciano, était chargé d’assurer la sécurité lors d’un rassemblement du 4 octobre à Jérusalem, au cours duquel des extrémistes religieux protestaient contre les restrictions relatives aux coronavirus.

Des vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux après la manifestation, qui est devenue violente et a vu des manifestants ultra-orthodoxes allumer des incendies et lancer des pierres sur la police, ont capturé Marciano en train de saisir un garçon de 12 ans, de le jeter au sol et de le gifler. Le garçon a été entendu pleurer «Je n’ai rien fait» dans le clip.

Le commandant a alors remarqué qu’un autre manifestant l’avait filmé. Il a couru après l’homme et l’a poussé dans le dos, le manifestant frappant presque un mur avec sa tête alors qu’il tombait au sol.

תיעוד שמפרסם ערוץ 20 אמש בהפגנות חרדים באזור מאה שערים. לפי הערוץ, השוטר המכה הוא סנ"צ שימי מרציאנו. זה לא שוטר מכה. זה רוצח בפוטנציה. pic.twitter.com/v35EDMFtfp – Nati Tucker נתי טוקר (@nati_tucker) 5 octobre 2020

À la suite d’un tollé général, le Département des enquêtes internes de la police (PIID) du ministère de la Justice a lancé une enquête sur les actions de Marciano pendant la manifestation et l’a inculpé de deux chefs d’agression. Selon l’acte d’accusation, son attaque contre le jeune garçon était «Sans aucune raison ni justification.»

Le recours à la force contre des manifestants palestiniens par la sécurité et les forces de l’ordre israéliennes est chose courante depuis des années, mais plus récemment, divers éléments protestataires de la population juive ont également été soumis à des traitements sévères. Un certain nombre de vidéos illustrant la brutalité policière ont été mises en ligne après des manifestations – que ce soit par des croyants ultra-orthodoxes, des opposants au Premier ministre Benjamin Netanyahu ou des Israéliens en colère contre l’aggravation des restrictions de Covid-19.

Marciano n’est pas le premier officier israélien de haut rang inculpé d’agression ces derniers mois. En novembre, le surintendant en chef de Jérusalem, Niso Guetta, a fait face à des accusations similaires pour avoir abordé deux manifestants anti-Netanyahu.

