Un commandant de la Force spatiale limogé après avoir affirmé que l’armée américaine était assaillie par la théorie critique de la race «  néo-marxiste  » – RT USA News

Le commandant d’une unité de l’US Space Force a été démis de ses fonctions de leadership à la suite d’une apparition dans un podcast dans lequel il affirmait que les idéologies «marxistes» comme la théorie critique de la race sapaient l’armée.

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier a fait des commentaires provocateurs en parlant de «Information Operation», un podcast animé par le commentateur conservateur et vétéran militaire L. Todd Wood.

Lohmeier, qui commandait le 11e Escadron d’alerte spatiale à Buckley Air Force Base, Colorado, a participé au programme pour promouvoir son livre auto-publié, « Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military ». Le tome explore la «Agenda néo-marxiste» qu’il prétend infiltrer les forces armées américaines.

Il a déclaré à Wood que la formation à la diversité qu’il avait reçue dans l’armée emprunte à la théorie critique de la race, qui est «Enraciné dans le marxisme.»

L’officier a souligné les initiatives lancées par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin visant à lutter contre « extrémisme » dans les rangs de l’armée. Il a déclaré qu’une brochure qu’il a reçue sur la question met en évidence les émeutes du 6 janvier au Capitole comme un exemple d’extrémisme, mais omet de mentionner les troubles civils et la violence liés au mouvement Black Lives Matter.

Il a dit à Wood qu’il ne voulait pas «Diaboliser» Austin, mais a averti que la façon dont l’armée abordait ces sujets était source de division.





Lohmeier a également critiqué les programmes de diversité et d’inclusion mis en œuvre par le ministère de la Défense. Il a affirmé que le personnel militaire de sa base avait reçu du matériel de lecture faisant référence aux États-Unis comme «Nation suprémaciste blanche».

Il a en outre affirmé que «Pensée néo-marxiste» a été répandue au sein du Parti démocrate, et que les conservateurs sont de plus en plus pris pour cible en raison de leurs opinions politiques et sont qualifiés d’extrémistes.

Soulignant qu’il ne partageait que son «Point de vue personnel», Lohmeier a déclaré qu’il pensait que la Chine exploitait l’obsession de l’Amérique pour la théorie critique de la race dans l’espoir qu’elle pourrait gagner un « guerre » avec Washington sans tirer un coup de feu. Il a affirmé que Pékin alimentait la division interne sur les réseaux sociaux et que le président chinois Xi Jinping adorerait voir les États-Unis. « Pourrir comme ça de l’intérieur. »

Le Pentagone a déclaré aux médias que l’officier de la Force spatiale avait été relevé de son poste en raison des commentaires qu’il avait tenus pendant le podcast, ce qui avait entraîné un «Perte de confiance en sa capacité à diriger.» Une enquête a été ouverte pour déterminer si les propos de Lohmeier constituent «Activité politique partisane interdite.»





Dans une déclaration fournie à Military.com, Lohmeier a expliqué que son seul objectif était d’encourager le Pentagone à être «Politiquement non partisan». Il a affirmé que le département de la Défense avait déclaré que son livre n’avait pas besoin de faire l’objet d’un examen de sécurité avant d’être publié.

L’action disciplinaire contre Lohmeier intervient dans un tollé croissant sur ce que certains perçoivent comme une utilisation abusive par l’armée des initiatives de diversité et d’inclusion.

Une nouvelle campagne de marketing de l’armée américaine, baptisée « The Calling », a été critiquée pour avoir utilisé « Réveillé » idéologie à peindre sur des décennies d’interventions militaires américaines et d’aventurisme.

Lohmeier n’est pas le seul officier militaire à s’alarmer sur une prétendue infiltration marxiste. Plus tôt cette semaine, une lettre ouverte signée par plus de 120 généraux et amiraux à la retraite a averti que les États-Unis « A pris un virage à gauche vers le socialisme et une forme marxiste de gouvernement tyrannique. »

