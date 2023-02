Un commandant de char russe maladroit sort ses soldats avec une tourelle

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Cinq soldats russes ont été envoyés voler après que leur commandant maladroit les ait renversés avec sa tourelle de char. Des images tweetées par le ministère ukrainien de la Défense montrent un char passant devant un autre véhicule blindé qui semble être en feu. Sur le jingle enjoué de l’émission télévisée ukrainienne The Village of Fools de la fin des années 1990, on peut voir le char passer devant un autre char avec des soldats alignés dessus. Mais la tourelle tourne et balaie accidentellement au moins cinq des soldats du char, l’un d’entre eux ayant du mal à se relever. Les autres semblent indemnes et fuient le chaos maladroit. Le ministère a tweeté: “La plus grande menace pour l’infanterie russe mobilisée sont les tankistes russes mobilisés.” Le commandant maladroit a fait tomber cinq soldats du char (Photo: Telegram) La vidéo de 52 secondes a été publiée le 27 janvier et a enregistré plus de 1,5 million de vues – le ministère n’a pas précisé quand ni où les images ont été filmées. En décembre, le ministère a partagé une vidéo d’un char russe atterrissant à l’envers après avoir chuté d’un train – le tout sur Yakety Sax, la chanson thème de The Benny Hill Show. « Non pas que nous nous plaignions. Mais à l’avenir, nous demandons aux Russes d’être plus prudents lors du déchargement de matériel militaire », a écrit le ministère. “Et pour se rappeler que chaque véhicule blindé est un équipement de prêt-bail potentiel pour (l’armée ukrainienne).” La Russie a perdu au moins 1 600 chars au cours de la guerre, selon un groupe de recherche néerlandais Oryx. La Russie a perdu plus de 1 600 chars depuis le début de la guerre en février dernier (Photo : Ximena Borrazas/SOPA Images/Shutterstock) Mais les vies perdues des deux côtés se comptent par milliers, selon certaines estimations. Andrei Medvedev, ancien commandant du groupe Wagner, a parlé de certaines des atrocités dont il a été témoin en combattant pour Moscou. Le groupe est un force militaire russe privée qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine – des groupes de défense des droits affirment que des membres de cette entité lâche ont procédé à des exécutions massives de civils et pillé des biens touchés par le conflit. Medvedev, 26 ans, a raconté Reuter comment il a traversé la frontière arctique, bravant les barbelés et esquivant la patrouille frontalière et les coups de feu pour traverser la frontière russo-norvégienne. Il demande maintenant l’asile en Norvège. “Beaucoup me considèrent comme un scélérat, un criminel, un meurtrier”, a déclaré Medvedev. “Tout d’abord, à plusieurs reprises, et encore une fois, je voudrais m’excuser, et bien que je ne sache pas comment cela serait reçu, je tiens à dire que je suis désolé.” « Je veux expliquer que je ne suis pas cette personne. Oui, j’ai servi dans Wagner. Il y a des moments (dans mon histoire) que les gens n’aiment pas, que je les ai rejoints du tout, mais personne ne naît intelligent.



Andrei Medvedev est un ancien membre du groupe Wagner, une force militaire russe privée étroitement liée à Vladimir Poutine (Photo: Reuters) Le Sibérien de 26 ans espère désormais voir “les coupables punis”, se remémorant les scènes “foutues” des routes “jonchées des cadavres de nos soldats” à Artemovsk. ‘La chose la plus effrayante? Se rendre compte qu’il y a des gens qui se considèrent comme vos compatriotes et qui pourraient venir vous tuer en un instant ou sur ordre de quelqu’un », a-t-il déclaré. « Votre propre peuple. C’était probablement la chose la plus effrayante. Maintenant, les craintes d’une contre-offensive qui pourrait correspondre au début de la guerre ont été soulevées alors que Moscou a massé des centaines de milliers de soldats en Ukraine. Les services de renseignement de Kyiv estiment que la Russie compte plus de 320 000 soldats dans le pays, soit environ deux fois plus qu’au début de la guerre sanglante. La Russie vise des dizaines d’endroits par jour dans une augmentation marquée des attaques d’artillerie, laissant certaines régions de l’est de l’Ukraine rarement silencieuses. Président Volodymyr Zelensky d’Ukraine dit lundi: ‘Je pense que la Russie veut vraiment une sorte de grande revanche. “Je pense que ça a commencé.” Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

