Un comité sénatorial votera pour déclarer le PDG de Steward Health Care coupable d’outrage au tribunal

BOSTON — Les membres d’un comité sénatorial chargé d’examiner la faillite de Steward Health Care ont déclaré qu’ils prévoyaient d’adopter deux résolutions la semaine prochaine pour condamner le PDG de Steward, Ralph de la Torre, pour outrage au tribunal – une pour application civile et une autre pour certification auprès du procureur des États-Unis pour outrage criminel – après avoir refusé d’assister à une audience du Sénat américain jeudi. malgré une assignation à comparaître.

Si elles sont approuvées, les deux résolutions seront soumises au vote de l’ensemble du Sénat.

La première résolution demande au conseiller juridique du Sénat d’engager une action civile obligeant De la Torre à témoigner devant la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites. La résolution pour outrage criminel renverrait l’affaire au procureur américain du district de Columbia pour qu’il poursuive De la Torre au pénal pour non-respect de l’assignation à comparaître.

« Nous espérions que le Dr de la Torre se conformerait à notre assignation à comparaître bipartite et se présenterait devant le comité pour témoigner du préjudice que Steward a causé aux patients, aux professionnels de la santé et aux communautés dans lesquelles ils vivent », a déclaré le sénateur américain du Vermont Bernie Sanders, président du comité.

« Malheureusement, nous n’avons pas d’autre choix que d’aller de l’avant et de poursuivre à la fois l’exécution civile de l’assignation à comparaître et les accusations criminelles contre le Dr de la Torre », a-t-il ajouté.

Dans une déclaration écrite, Steward a défendu la décision de de la Torre de ne pas assister à l’audience et de demander à nouveau qu’elle soit reportée, affirmant que non seulement il est inapproprié pour lui de témoigner sur la faillite de Steward alors que ces procédures sont en cours, mais qu’il lui est également interdit par un tribunal fédéral de le faire.

« Le Comité continue d’ignorer le fait qu’un effort de règlement est en cours avec toutes les parties intéressées, qui ouvre la voie au maintien de tous les hôpitaux restants de Steward ouverts et à la préservation des emplois », indique le communiqué. « Le Dr de la Torre ne fera rien qui puisse compromettre cet effort. »

L’annonce du vote prévu la semaine prochaine à la suite d’une audience sur Steward.

Sanders a déclaré que de la Torre et son Steward basé au Texas, qui exploitait environ 30 hôpitaux à travers le pays et a déposé son bilan en maiest un parfait exemple de ce qui se passe lorsque des investisseurs en capital-investissement achètent des hôpitaux, dépouillent leurs actifs et les chargent de dettes qu’ils ne peuvent jamais rembourser.

« Le Dr de la Torre est devenu incroyablement riche en chargeant les hôpitaux du Massachusetts à l’Arizona avec des milliards de dollars de dettes et en vendant les terrains sous ces hôpitaux à des dirigeants de l’immobilier », a déclaré Sanders.

Steward a travaillé pour vendre plus d’une demi-douzaine de ses hôpitaux du Massachusetts mais a reçu des offres inadéquates pour deux autres hôpitaux — l’hôpital Carney à Boston et le centre médical Nashoba Valley dans la ville d’Ayer — qui ont tous deux fermé en conséquence.

La semaine dernière, un tribunal fédéral des faillites a approuvé la vente des autres hôpitaux du Massachusetts appartenant à Steward.

Steward a également fermé des services pédiatriques dans le Massachusetts et en Louisiane, fermé des unités néonatales en Floride et au Texas, et supprimé les services de maternité dans un hôpital en Floride.

Dans le même temps, de la Torre a récolté personnellement des centaines de millions de dollars et acheté un yacht de 40 millions de dollars et un bateau de pêche de luxe de 15 millions de dollars, a déclaré Sanders.

Ellen MacInnis, infirmière au centre médical St. Elizabeth de Boston, a témoigné lors de l’audience que sous la direction de Steward, les patients étaient soumis à des préjudices évitables et même à la mort, en particulier dans les services d’urgence en sous-effectif.

Un homme de 81 ans qui était venu suivre une chimiothérapie pour son cancer du pancréas est décédé avant que le personnel ne puisse l’atteindre, selon MacInnis, qui a déclaré qu’il y avait 95 patients aux urgences pendant ce quart de travail, mais seulement 11 infirmières.

Elle a déclaré qu’il y avait eu d’autres nuits où le personnel des urgences n’avait pas de Similac, de Pedialyte ou même de couches et était obligé de courir dans un magasin ouvert 24 heures sur 24 pour s’approvisionner. Elle a également déclaré qu’il y avait eu une fois où Steward n’avait pas payé un fournisseur qui fournissait des boîtes de deuil pour les restes de nouveau-nés décédés et qui devaient être transportés à la morgue.

« Les infirmières ont été obligées de mettre les restes des bébés dans des cartons d’expédition », a-t-elle déclaré. « Ces infirmières ont mis leur propre argent de côté et sont allées sur Amazon pour acheter les cartons de deuil. »

MacInnis a également souligné le décès d’une femme de 39 ans qui avait eu un accouchement normal, mais qui saignait et qui aurait pu être sauvée par un dispositif appelé bobine d’embolisation, mais il n’y en avait pas à l’hôpital parce qu’elles avaient été saisies par le vendeur.