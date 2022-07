Un comité sénatorial recommandera des changements pour mettre fin à la stérilisation forcée et contrainte “horrible”

OTTAWA –

Le Sénat devrait publier aujourd’hui des recommandations pour mettre fin à la stérilisation forcée et contrainte au Canada.

La commission des droits de l’homme s’est penchée sur la question et tient une conférence de presse à 11 heures pour parler de son nouveau rapport.

En juin 2021, le même comité a publié un rapport préliminaire qui a conclu que “cette pratique horrible ne se limite pas au passé, mais se poursuit clairement aujourd’hui”.

Le rapport indique que la stérilisation forcée et contrainte est sous-déclarée et affecte de manière disproportionnée les femmes autochtones et d’autres groupes vulnérables et marginalisés.

Deux femmes autochtones ont intenté un recours collectif en Saskatchewan en 2017, alléguant qu’elles avaient été stérilisées sans consentement et l’année suivante, plus de 100 autres se sont jointes.

Les travaux préliminaires du comité indiquent que les survivants devraient être consultés et impliqués dans l’élaboration des recommandations.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 juillet 2022.