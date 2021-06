Un comité sénatorial recommande une politique et des changements à l’agence

WASHINGTON – Un nouveau rapport du Sénat sur l’insurrection du 6 janvier a révélé que les responsables du renseignement américain n’avaient pas mis en garde contre une violence potentielle au Capitole des États-Unis, laissant les forces de l’ordre non préparées à faire face à une foule violente qui voulait renverser les élections de 2020.

Le rapport a également souligné des retards dans l’obtention du soutien de la Garde nationale au milieu de l’attaque, mais n’a pas appelé à une affectation permanente au Capitole – une perspective critiquée par les législateurs des deux parties qui ne veulent pas militariser une institution publique.

« La police de Capitol Hill a été mise dans une situation impossible », a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio. « Sans intelligence, formation et équipement adéquats, ils n’avaient pas les outils dont ils avaient besoin pour protéger le Capitole. C’est la dure vérité. »

Le rapport publié mardi par les commissions sénatoriales de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales et des règles propose une évaluation pointue des défaillances en matière de sécurité et de renseignement entourant l’attaque des partisans de l’ancien président Donald Trump. Les panels ont tenu des audiences de contrôle, examiné des milliers de documents et reçu des déclarations écrites de 50 agents de la police du Capitole dans le cadre d’une enquête qui a commencé plus tôt cette année.

Le groupe bipartite de sénateurs a noté que sept personnes « avaient finalement perdu la vie » lors de l’attaque, dont un officier décédé de causes naturelles le lendemain de l’aspersion de produits chimiques par des émeutiers et deux officiers qui se sont suicidés les jours suivants.

Le rapport a également trouvé:

Ni le FBI ni le Department of Homeland Security n’ont publié de bulletins de renseignement officiels ou d’évaluations des menaces malgré des menaces en ligne répétées, dont une signalée par le FBI qui a appelé les gens à « y aller prêts pour la guerre ».

Les responsables du FBI et du DHS ne croyaient pas que les publications en ligne étaient crédibles et ont déclaré que la majeure partie de la rhétorique était un « discours protégé par le premier amendement ».

La division du renseignement et de la coordination interagences de la police du Capitole disposait d’informations sur des violences potentielles, notamment des complots visant à percer le Capitole et le partage en ligne de ses cartes de tunnels. Ces fonctionnaires n’ont pas partagé tous leurs renseignements avec les dirigeants et les officiers de base, laissant le département mal préparé pour le 6 janvier.

La division était également incohérente dans sa vision de la menace. Une évaluation spéciale du 3 janvier a indiqué que les manifestants pourraient devenir violents et cibler le Congrès. Dans les jours suivants, les rapports de renseignement quotidiens préparés sans contrôle de supervision ont classé la probabilité de désobéissance civile de « éloigné » à « improbable ».

La police du Capitole n’était pas suffisamment formée pour répondre aux troubles civils et ne disposait pas uniformément de boucliers, de masques à gaz et d’autres équipements.

La police du Capitole n’avait pas de plan de dotation complet et sa structure de commandement s’est effondrée en raison de problèmes de communication radio avec les agents de première ligne. Au cours de l’attaque, un officier se souvient avoir entendu un lieutenant demander à plusieurs reprises à la radio : « Quelqu’un a-t-il un plan ? »

L’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, n’a jamais officiellement demandé au Conseil de police du Capitole, composé du sergent d’armes du Sénat, du sergent d’armes et de l’architecte du Capitole, de faire la demande d’aide de la Garde nationale avant le 6 janvier. Sund et le d’autres fonctionnaires ont tous été remplacés depuis l’attaque.

Les responsables du ministère de la Défense ont affirmé qu’ils n’avaient reçu de demande officielle pour la Garde nationale qu’à 14 h 30, bien que le maire de DC, Muriel Bowser, les ait appelés une heure plus tôt pour s’enquérir des demandes. Alors que le secrétaire à la défense par intérim mobilisait les troupes à 15h04, celles-ci passaient des heures à planifier leur mission et se déployaient peu après 17h.

« Nous avions prévu la possibilité de violence, la possibilité que certaines personnes soient armées, pas la possibilité d’une attaque coordonnée de style militaire impliquant des milliers de personnes contre le Capitole », a déclaré Sund au comité.

Recommandations pour éviter une autre violation

Le rapport recommande une série de changements de politique visant à prévenir une autre violation, notamment une meilleure formation et un meilleur équipement pour la police du Capitole et des plans à l’échelle du département pour les événements majeurs. Il suggère d’accorder au chef de la police du Capitole des États-Unis le pouvoir de demander le soutien de la Garde nationale – ce que Sund ne pouvait pas faire dans le cadre du processus actuel, même pendant l’attaque.

Plutôt que de faire pression pour une force permanente de la Garde nationale chargée de protéger le Capitole, les sénateurs ont appelé la police du Capitole à créer une division permanente d’officiers pour répondre aux troubles civils avec des équipements «durs» et des munitions moins que mortelles. Ils ont également recommandé au ministère de regrouper ses trois unités de renseignement en une seule.

Les autres mesures proposées comprennent un examen de la façon de gérer les renseignements provenant des médias sociaux et d’autres sources ouvertes, une communication améliorée entre la Garde nationale et le ministère de la Défense et des exercices d’entraînement conjoints entre les forces de l’ordre dans la région de DC.

Bien que bipartite, le nouveau rapport est peu susceptible de guérir les divisions entourant l’attaque du 6 janvier. L’enquête du Sénat n’a notamment pas examiné la motivation de l’attaque et le rôle potentiel de Trump et d’autres qui ont colporté de la désinformation sur les élections de novembre dans les semaines qui ont précédé la certification des votes du Collège électoral.

Les conclusions interviennent également après que les républicains du Sénat ont bloqué un vote sur une commission indépendante chargée d’enquêter plus avant sur l’insurrection. Les démocrates qui président les deux comités ont renouvelé leur appel à une commission distincte, affirmant que le nouveau rapport ne traite qu’une pièce du puzzle et laisse d’autres problèmes en suspens.

« Cela ne répond pas à certaines des plus grandes questions auxquelles nous devons faire face en tant que pays et démocratie », a déclaré le sénateur Gary Peters, D-Michigan.