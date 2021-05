Un comité sénatorial avance la nomination de Lina Khan à la FTC

La nomination de la critique technologique Lina Khan à la Commission fédérale du commerce passera à un vote complet du Sénat après qu’un comité a voté mercredi pour faire un rapport favorable sur la nomination.

Seuls quatre membres républicains du Comité sénatorial du commerce ont voté contre la mesure: la Sens. Marsha Blackburn, R-Tenn., Mike Lee, R-Utah, Cynthia Lummis, R-Wyo. et Dan Sullivan, R-Alaska.

Blackburn et Lee en particulier avaient précédemment exprimé leur scepticisme à propos de la nomination de Khan, soulignant ce qu’ils avaient dit être un manque d’expérience. À 32 ans, Khan serait le plus jeune commissaire à servir, s’il était confirmé.

Mais le principal républicain du comité, le sénateur Roger Wicker, R-Miss., A exprimé son optimisme dans la nomination de Khan avant le vote de mercredi.

« Je pense qu’elle se concentre sur l’un des problèmes les plus urgents de la journée: maîtriser les grandes plateformes de médias sociaux », a-t-il déclaré. « Cependant, je reste préoccupé par le fait qu’une approche largement sur-réglementaire en tant que commissaire de la FTC pourrait avoir un effet négatif sur l’économie et saper les principes du marché libre. »

Khan s’est fait un nom dans les cercles antitrust après avoir publié « Amazon’s Antitrust Paradox » dans le Yale Law Journal alors qu’elle était étudiante en 2017. L’article a examiné les façons dont la norme de protection des consommateurs couramment utilisée, souvent définie en examinant si les prix montent ou baissent. , pourrait manquer un comportement anticoncurrentiel important sur les marchés numériques comme celui sur lequel Amazon opère.

Khan a ensuite aidé à enquêter et a rédigé un important rapport antitrust examinant les marchés numériques et en particulier Amazon, Apple, Facebook et Google pour le sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’antitrust. Le rapport du personnel démocrate a révélé que chaque entreprise avait conservé son pouvoir de monopole et a suggéré des propositions radicales pour redynamiser la concurrence sur le marché, y compris par le biais de révisions juridiques majeures et d’éventuelles ruptures d’entreprises.

La critique virulente de Khan envers les entreprises Big Tech a semblé gagner ses alliés de droite qui pourraient l’aider à obtenir le rôle de commissaire de la FTC. Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, un conservateur convaincu et l’un des critiques technologiques les plus catégoriques du parti, avait déclaré à Khan lors de son audience de nomination qu’il avait hâte de travailler avec elle.

Si Khan est confirmé, le président Joe Biden devra toujours nommer un autre commissaire ou président de la FTC pour occuper les cinq sièges de l’agence. Il a nommé l’actuel commissaire démocrate Rohit Chopra pour diriger le Bureau de la protection financière des consommateurs et n’a pas encore nommé de président permanent après avoir nommé la démocrate Rebecca Kelly Slaughter présidente par intérim.

