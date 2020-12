Boris Johnson

Les ministres pourraient être contraints de publier des données secrètes mettant à nu l’impact du coronavirus sur l’économie après qu’un comité parlementaire a menacé d’utiliser ses pouvoirs pour exiger une divulgation complète.

Le député de Darren Jones, président du comité des affaires de la Chambre des communes, a déclaré au Telegraph qu’il cherchait des conseils aux responsables parlementaires pour savoir s’il pouvait forcer le gouvernement à divulguer les données.

En vertu des pouvoirs accordés aux comités spéciaux, leurs membres ont le pouvoir de convoquer des documents ainsi que des personnes à comparaître devant eux.

«En tant que comité, nous examinons la question», a déclaré M. Jones. «Il est important que le Parlement ait accès à des données économiques en temps opportun si le gouvernement les a à sa disposition.»

Les alliés de Sir Keir Starmer ont également averti que le dirigeant travailliste envisageait la possibilité d’utiliser un mécanisme parlementaire connu sous le nom d’adresse humble pour sécuriser l’accès aux données.

En tant que secrétaire fantôme du Brexit, Sir Keir a utilisé avec succès le processus en 2018 pour forcer le procureur général de l’époque, Geoffrey Cox QC, à publier son avis juridique sur l’accord de Theresa May sur le Brexit.

Ils étaient soutenus par David Davis, l’ancien secrétaire du Brexit, qui a déclaré à ce journal que toutes les données non sensibles relatives à l’économie devraient être dans le «domaine public».

«Ce que nous avons vu au cours des six à neuf derniers mois, c’est que le gouvernement agissait presque indépendamment du Parlement», a-t-il ajouté. « Cela n’a pas été la meilleure publicité pour la responsabilité. »

Il est arrivé quelques heures à peine après qu’il soit apparu qu’un ensemble de données interne, qui fournit une analyse complète du coup subi par des dizaines de secteurs de l’économie, avait été élaboré par le ministère des Affaires.

Des sources gouvernementales ont confirmé l’existence du dossier, qui donne une note rouge, orange et verte à différents secteurs, après qu’un ministre a déclaré au Times que « beaucoup de détails » n’avaient pas été divulgués dans une évaluation officielle publiée lundi.

Le document est mis à jour par les fonctionnaires des départements chargés des affaires; transport; l’environnement; la culture, les médias et le sport, et montre que l’aviation, l’industrie automobile, la vente au détail, l’hôtellerie, les sports et les arts figuraient parmi les secteurs les plus touchés.

L’histoire continue

Cependant, Downing Street a refusé de dire si un deuxième ensemble de données existait, après que des initiés de Whitehall ont suggéré qu’il était séparé d’un deuxième projet commandé par le gouvernement en juin.

Selon un avis de contrat du Department for Business, un accord de 120000 £ a été signé avec la firme de données Faculty pour développer des outils pour «éclairer les décisions politiques et prioriser le financement des entreprises, secteurs ou zones géographiques vulnérables, et surveiller les fermetures d’entreprises et leurs impacts en temps quasi réel. . »

Exhortant le gouvernement à publier toutes les données pertinentes, une source travailliste a déclaré: «Le gouvernement devrait publier ceci parce que nous avons besoin de transparence et de responsabilité.

«Nous avons besoin de savoir où les vrais dommages sont causés à l’économie. Si nous avons une chance de tenir ce vote [on a humble address] alors nous ferions et espérerions que les députés conservateurs voteraient avec nous.