Un comité indépendant déclasse les violations du basket-ball du Kansas et n’impose aucune pénalité supplémentaire

LAWRENCE, Kan. (AP) — Le Kansas a annoncé mercredi qu’un comité indépendant avait rétrogradé cinq violations de niveau I déposées par la NCAA contre le programme de basket-ball masculin et l’entraîneur des Jayhawks, Bill Self, mettant ainsi fin à une saga de plusieurs années en accordant à KU trois ans de probation et pas d’autres pénalités.

Les Jayhawks ont annoncé les détails peu avant une conférence de presse prévue avec les responsables du panel.

L’école avait fait appel des violations, qui découlaient d’une enquête de 2017 sur la corruption du basket-ball universitaire, par le biais du processus indépendant d’examen de la responsabilité créé pour traiter les cas complexes. Parmi les accusations de la NCAA figuraient un manque de contrôle institutionnel et une allégation selon laquelle Self avait manqué à sa responsabilité de maintenir le programme en conformité.

L’affaire dépendait de la question de savoir si les représentants de l’entreprise de vêtements Adidas étaient considérés comme des boosters – l’école prétend qu’ils ne l’étaient pas – lorsque deux d’entre eux avaient organisé le paiement des recrues potentielles. L’école n’a jamais contesté que les paiements avaient été effectués, mais seulement qu’elle avait connaissance des incitations.

L’école a fait valoir ses arguments lors d’une audience en avril, et le comité indépendant a finalement décidé qu’il s’agissait simplement d’une affaire d’infractions de niveau II. Le panel a également déclaré que Self, qui a purgé une suspension de quatre matchs imposée par l’école la saison dernière, devrait être accusé d’une violation de niveau II et que l’entraîneur du Temple de la renommée ne purgerait aucune pénalité supplémentaire.

Le Kansas devrait être l’équipe n°1 de la pré-saison lorsque le sondage AP sera publié la semaine prochaine.

