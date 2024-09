Un comité du Sénat américain approuve une action contre le PDG de Steward Health Care pour avoir défié une assignation à comparaître

BOSTON — Les membres d’un comité du Sénat américain chargé d’enquêter sur la faillite de Steward Health Care ont adopté jeudi deux résolutions visant à tenir le PDG Ralph de la Torre pour outrage – l’une pour application civile et l’autre pour outrage criminel – pour ne pas avoir témoigné devant le panel.

Les votes interviennent après que de la Torre ait refusé d’assister à une audience du comité la semaine dernière. malgré une assignation à comparaître. Les deux résolutions seront envoyées à l’ensemble du Sénat pour examen.

Le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont et président de la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites, a déclaré que la décision de de la Torre de défier l’assignation à comparaître n’avait laissé au comité d’autre choix que de demander des accusations d’outrage au tribunal.

« Depuis des mois, cette commission invite le Dr de la Torre à témoigner sur la mauvaise gestion financière et sur ce qui s’est passé au sein de Steward Health Care », a déclaré Sanders lors de l’audience de jeudi. « À maintes reprises, il a refusé avec arrogance de comparaître. »

Dans une lettre envoyée au comité mercredi, Alexander Merton, l’avocat de de la Torre, a déclaré que la demande du comité de le faire témoigner violerait ses droits en vertu du cinquième amendement.

La Constitution protège de la Torre contre toute contrainte du gouvernement à fournir un témoignage sous serment destiné à le présenter comme « un bouc émissaire criminel pour les défaillances systémiques du système de santé du Massachusetts », a écrit Merton, ajoutant que de la Torre accepterait de témoigner à une date ultérieure.

« Nos inquiétudes quant au fait que l’audience pourrait être utilisée pour tendre une embuscade au Dr de la Torre dans une procédure pseudo-criminelle ont été pleinement exposées la semaine dernière, le Comité ayant sollicité le témoignage de témoins qualifiant le Dr de la Torre et les dirigeants de Steward de « terroristes du secteur de la santé » et plaidant pour l’emprisonnement du Dr de la Torre », a ajouté Merton.

La résolution relative à l’exécution civile de l’assignation à comparaître demande au conseiller juridique du Sénat d’intenter une action en justice devant le tribunal de district de Columbia pour exiger le témoignage de de la Torre devant le comité.

La résolution pour outrage criminel renverrait l’affaire au procureur américain du district de Columbia pour poursuivre pénalement de la Torre pour non-respect de l’assignation à comparaître.

« Même si le Dr de la Torre peut valoir des centaines de millions de dollars. Même s’il peut posséder des yachts de luxe, des jets privés et des hébergements luxueux dans le monde entier. Même s’il peut se permettre de payer certains des avocats les plus chers d’Amérique, le Dr de la Torre n’est pas au-dessus des lois », a déclaré Sanders.

Steward, basé au Texas, qui gère environ 30 hôpitaux à travers le pays, a déposé son bilan en mai,

Steward a travaillé pour vendre une demi-douzaine hôpitaux du Massachusetts. Mais elle a reçu des offres inadéquates pour deux autres hôpitaux, l’hôpital Carney à Boston et le centre médical Nashoba Valley dans la ville d’Ayer, qui ont tous deux fermé en conséquence.

Ce mois-ci, un tribunal fédéral des faillites a approuvé la vente des autres hôpitaux du Massachusetts appartenant à Steward.

Steward a également fermé des services pédiatriques dans le Massachusetts et en Louisiane, fermé des unités néonatales en Floride et au Texas, et supprimé les services de maternité dans un hôpital en Floride.

Dans le même temps, de la Torre a récolté personnellement des centaines de millions de dollars et acheté un yacht de 40 millions de dollars et un bateau de pêche de luxe de 15 millions de dollars, a déclaré Sanders.

Ellen MacInnis, infirmière au centre médical St. Elizabeth de Boston, a témoigné devant le comité la semaine dernière que sous la gestion de Steward, les patients étaient exposés à des préjudices évitables et même à la mort, en particulier dans les services d’urgence en sous-effectif.

Elle a également déclaré qu’à un moment donné, Steward n’avait pas payé un vendeur qui fournissait des boîtes de deuil pour les restes de nouveau-nés décédés qui devaient être emmenés à la morgue.

« Les infirmières ont été obligées de mettre les restes des bébés dans des cartons d’expédition », a-t-elle déclaré. « Ces infirmières ont mis leur propre argent de côté et sont allées sur Amazon pour acheter les cartons de deuil. »