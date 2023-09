Un comité de l’ONU vote l’inscription de l’ancienne Jéricho sur la liste du patrimoine mondial en Palestine

RIYADH, Arabie Saoudite (AP) — Une conférence de l’ONU a voté dimanche l’inscription de l’ancienne ville de Jéricho en Cisjordanie comme site du patrimoine mondial en Palestine, une décision susceptible de provoquer la colère d’Israël, qui contrôle le territoire et ne reconnaît pas d’État palestinien.

Jéricho est l’une des plus anciennes villes habitées de façon continue au monde et se trouve dans une partie de la Cisjordanie occupée par Israël et administrée par l’Autorité palestinienne internationalement reconnue.

La décision a été prise lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial des Nations Unies à Riyad, en Arabie Saoudite, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO.

Israël a quitté l’UNESCO en 2019, l’accusant de faire preuve de partialité à son encontre et de diminuer son lien avec la Terre Sainte. Israël s’est également opposé à l’acceptation de la Palestine comme État membre par l’UNESCO en 2011. Mais Israël reste partie à la Convention du patrimoine mondial et a envoyé une délégation à la réunion de Riyad.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent les trois territoires pour leur futur État. Israël considère la Cisjordanie comme le cœur biblique et culturel du peuple juif.

Il n’y a eu aucune négociation de paix sérieuse ou substantielle depuis plus d’une décennie, et Israël est actuellement dirigé par le gouvernement le plus nationaliste et religieux de son histoire, ce qui rend presque inimaginable toute avancée vers un État palestinien.

La ville moderne de Jéricho constitue un attrait touristique majeur dans les territoires palestiniens, à la fois en raison de ses sites historiques et de sa proximité avec la mer Morte. En 2021, l’Autorité palestinienne a dévoilé d’importantes rénovations sur l’une des plus grandes mosaïques du Moyen-Orient, dans un palais de Jéricho datant du VIIIe siècle.

