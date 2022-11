Un comité de l’ONU prend des mesures pour un traité sur les crimes contre l’humanité

Le comité qui traite des questions juridiques a approuvé par consensus une résolution qui autoriserait ses membres à tenir des sessions en avril 2023 et avril 2024 pour échanger des vues sur des projets d’articles pour un traité soumis par la Commission du droit international, un organe d’experts des Nations Unies mandaté pour développer loi.TT

Richard Dicker, conseiller juridique principal pour le plaidoyer à Human Rights Watch, a déclaré : « Avec des infractions endémiques équivalant à des crimes contre l’humanité ces derniers mois dans des pays comme le Myanmar, l’Ukraine et l’Éthiopie, le mouvement vers la négociation d’un traité pour prévenir ces crimes est un signe positif. bien que l’étape en retard.

Bien qu’il existe des traités internationaux portant sur les crimes de génocide, de torture, d’apartheid et de disparitions forcées, Human Rights Watch a déclaré qu’il n’existe aucun traité international spécifiquement consacré aux crimes contre l’humanité.

Selon le groupe de défense des droits, il s’agit d’actes de meurtre, de viol, de torture, d’apartheid, de déportations, de persécution et d’autres délits qui sont “commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile sur la base d’une politique gouvernementale ou organisationnelle”.

Le projet de traité soumis par la Commission du droit en 2019 obligerait tous les pays qui le ratifieraient à inclure la définition de ces actes dans leur législation nationale et à prendre des mesures pour les prévenir et punir les responsables de crimes contre l’humanité devant leurs tribunaux nationaux, a déclaré le groupe de défense des droits.

Le projet de résolution déclare que l’Assemblée générale est “profondément troublée par la persistance des crimes contre l’humanité” et reconnaît “la nécessité de prévenir et de punir ces crimes, qui comptent parmi les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble”.