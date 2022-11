Un comité de l’ONU prend des mesures pour un traité sur les crimes contre l’humanité

NATIONS UNIES (AP) – Un comité clé de l’ONU a fait un premier pas vendredi vers la négociation d’un traité sur les crimes contre l’humanité, qui peuvent être commis à tout moment, pas seulement pendant les conflits.

Le comité qui traite des questions juridiques a approuvé par consensus une résolution qui autoriserait ses membres à tenir des sessions en avril 2023 et avril 2024 pour échanger des vues sur des projets d’articles pour un traité soumis par la Commission du droit international, un organe d’experts des Nations Unies mandaté pour développer loi.TT

Le comité juridique prendrait alors une décision sur la proposition d’un traité lors de la session de l’Assemblée générale commençant en septembre 2024, selon le projet.

La résolution va maintenant à l’assemblée de 193 membres où son approbation est pratiquement assurée avant la fin de l’année.

Richard Dicker, conseiller juridique principal pour le plaidoyer à Human Rights Watch, a déclaré : « Avec des infractions endémiques équivalant à des crimes contre l’humanité ces derniers mois dans des pays comme le Myanmar, l’Ukraine et l’Éthiopie, le mouvement vers la négociation d’un traité pour prévenir ces crimes est un signe positif. bien que l’étape en retard.

Bien qu’il existe des traités internationaux portant sur les crimes de génocide, de torture, d’apartheid et de disparitions forcées, Human Rights Watch a déclaré qu’il n’existe aucun traité international spécifiquement consacré aux crimes contre l’humanité.

Les crimes contre l’humanité ont été définis par la Cour pénale internationale.

Selon le groupe de défense des droits, il s’agit d’actes de meurtre, de viol, de torture, d’apartheid, de déportations, de persécution et d’autres délits qui sont “commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile sur la base d’une politique gouvernementale ou organisationnelle”.

Le projet de traité soumis par la Commission du droit en 2019 obligerait tous les pays qui le ratifieraient à inclure la définition de ces actes dans leur législation nationale et à prendre des mesures pour les prévenir et punir les responsables de crimes contre l’humanité devant leurs tribunaux nationaux, a déclaré le groupe de défense des droits.

Le projet de résolution déclare que l’Assemblée générale est “profondément troublée par la persistance des crimes contre l’humanité” et reconnaît “la nécessité de prévenir et de punir ces crimes, qui comptent parmi les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble”.

Human Rights Watch a déclaré que la résolution avait été retardée de trois ans par un petit nombre de pays, dont la Russie et la Chine, mais un nouvel effort a été fait cette année sur une résolution pour faire un premier pas et ils ont accepté le consensus après plusieurs semaines d’intenses négociations. .

“Un traité interdisant les crimes contre l’humanité offrira plus de protection aux civils et la décision d’aujourd’hui est une avancée dans l’extension de l’état de droit à un moment où ce concept même est soumis à des attaques intenses”, a déclaré Dicker du groupe de défense des droits.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il déclaré, “il sera crucial que les gouvernements favorables veillent à ce que la société civile soit en mesure de contribuer pleinement aux délibérations au cours des deux prochaines années”.

Edith M. Lederer, Associated Press