Un comité de l’Idaho envisage d’augmenter d’un tiers le salaire des législateurs

Les législateurs pourraient bénéficier d’augmentations de salaire de plus d’un tiers l’année prochaine dans le cadre d’un plan discuté jeudi. Mais les décideurs ont retardé le vote final sur des augmentations qui coûteraient à l’État 1,5 million de dollars l’année prochaine jusqu’au lendemain des élections du mois prochain.

Le Comité des citoyens sur la rémunération législative s’est réuni au Capitole de l’Idaho pour examiner une proposition d’augmentation de salaire de 34 % pour les législateurs de l’État.

Au cours de l’exercice 2024, qui a débuté le 1er juillet, les législateurs – qui travaillent à temps partiel – ont reçu 19 394 $, sans compter les indemnités journalières. Le nouveau taux de rémunération entrerait en vigueur en décembre et porterait leur salaire à 37 801 $ l’année à venir.

Plutôt que de fixer les taux de rémunération avec de légères augmentations chaque année, le comité nommé par le gouverneur de l’Idaho et la Cour suprême a examiné jeudi une proposition des dirigeants de l’Assemblée législative qui lierait le salaire des législateurs à 40 % du revenu moyen des ménages de l’État. Le revenu annuel moyen d’un ménage dans l’Idaho est de 94 503 $, selon le personnel législatif.

En comparaison, les salaires de la plupart des candidats élu à un poste à temps plein dans tout l’État sont dans les six chiffres. Le lieutenant-gouverneur de l’Idaho, Scott Bedke, est la seule exception, recevant 52 990 $ de salaire annuel.

Le nouveau programme de compensation de la législature de l’Idaho modifierait également les remboursements que les législateurs reçoivent, en vertu de la proposition. Actuellement, tous les législateurs reçoivent chaque jour une allocation de 74 dollars pour les repas, qui serait supprimée dans le cadre des salaires plus élevés. Les législateurs qui vivent à 50 miles ou plus du Capitole de l’Idaho – environ 58 % de l’Assemblée législative – reçoivent également une indemnité journalière de logement de 165 $, qu’ils recevraient toujours dans le cadre du nouveau plan.

En cas d’approbation, les législateurs seraient toujours remboursés de leurs déplacements pendant la session législative d’environ trois mois. Terri Kondeff, directrice du Bureau des services législatifs, a déclaré qu’elle s’attend à ce que tous les législateurs reçoivent plus d’argent pour leur travail qu’ils ne le font actuellement, même sans certaines des indemnités journalières actuelles. L’augmentation moyenne du salaire net de chaque législateur serait de 6 466 dollars, selon la proposition.

Bien que les législateurs fixent les taux de rémunération des autres fonctionnaires et fonctionnaires, le La Constitution de l’Idaho exige le comité de citoyens nommé pour fixer les taux de rémunération des législateurs tous les deux ans. La proposition de jeudi provenaient des dirigeants des partis républicain et démocrate dans les deux chambres.

Lors d’une présentation jeudi, les dirigeants républicains de la Chambre des représentants et du Sénat de l’Idaho ont déclaré qu’ils soutenaient l’augmentation des salaires parce que les taux actuels sont trop bas pour attirer un groupe diversifié de candidats.

« Nous sommes ici presque en tant que bénévoles en fonction de ce que nous sommes payés », a déclaré le sénateur Pro Tem Chuck Winder, R-Boise, dont le mandat au Sénat se terminera le 30 novembre. Le sénateur de longue date de l’État a perdu sa course aux primaires républicaines plus tôt. cette année.

Alors que de nombreux législateurs ont toujours été des éleveurs ou des agriculteurs qui peuvent avoir plus de temps libre pendant l’hiver, les législateurs d’aujourd’hui viennent d’un ensemble plus large de milieux professionnels, a-t-il déclaré. «Nous devenons tous un peu longs», a déclaré Winder au comité.

« Nous voulons des cheveux gris, nous voulons une certaine expérience, mais nous voulons aussi qu’une prochaine génération de personnes soit attirée par l’Assemblée législative », a-t-il déclaré. « A ma connaissance, aucun jeune ayant une famille ne peut se permettre d’abandonner son travail et de venir (servir) pour ce qui est payé ici. »

Le président de la Chambre, Mike Moyle, R-Star, a fait écho aux commentaires de Winder aux membres du comité.

« Les jeunes d’aujourd’hui ne resteront pas longtemps avec nous parce qu’ils n’ont pas les moyens de vivre dans ce bâtiment », a-t-il déclaré.

La commission retarde le vote

Le comité a dépassé l’heure de réunion prévue jeudi, car certains membres ont exprimé leur inquiétude de ne pas avoir suffisamment de temps pour peser la décision. Alors que la plupart des membres semblent croire que les législateurs méritent un salaire nettement plus élevé que celui qu’ils reçoivent, certains ont déclaré qu’ils craignaient qu’une forte augmentation en pourcentage en un an n’entraîne une réaction négative de l’opinion publique.

Après une réunion de deux heures, un vote en faveur de l’accord salarial suggéré par les dirigeants de l’Assemblée législative s’est soldé par une égalité de 3 à 3 et n’a donc pas été adopté.

« Je suis angoissé à l’idée d’approuver un changement aussi important en si peu de temps », a déclaré Bryan Mooney, membre du comité.

Une autre membre, JoAnne Stringfield, a déclaré qu’elle ne savait pas non plus si elle soutenait les changements. Elle a reconnu que les législateurs étaient considérablement sous-indemnisés depuis des années, mais n’était pas sûre que les augmentations suggérées soient les bonnes.

Stringfield a déclaré qu’elle avait passé une grande partie de sa carrière dans les ressources humaines et qu’elle ne savait pas pourquoi le personnel législatif avait choisi de fixer des taux à 40 % du revenu du ménage, qui représente souvent deux salariés, par rapport au salaire moyen, qui, selon elle, se comparerait plus directement au salaire moyen. les gains d’un législateur. Le revenu annuel médian dans l’Idaho en 2023 était de 44 240 $, selon le Bureau américain des statistiques du travail.

Bien que basé sur les conversations du personnel législatif avec les législateurs au sujet de leurs engagements en termes de temps, Stringfield a déclaré que le seuil de 40 % semblait arbitraire.

« Si je suis la personne qui reçoit l’appel (du public) parce que mon nom figure dans ce comité, il va être difficile pour moi de défendre en utilisant le revenu moyen des ménages de l’Idaho et le chiffre de 40% », a-t-elle déclaré.

Après avoir voté 4 contre 1 pour retarder leur décision, Dennis Johnson, président du comité, a choisi de réunir à nouveau le groupe le matin du 6 novembre.

Origine de la nouvelle formule de rémunération

Kondeff a déclaré jeudi aux membres de la commission que « un certain nombre » de législateurs avaient demandé une révision des compensations. Elle a noté qu’en raison de la croissance démographique, les législateurs servent désormais environ 42 % d’électeurs de plus qu’il y a 20 ans, et que sur la même période, les législateurs ont reçu une augmentation de 4 200 $ de leur salaire.

Corrigé de l’inflation, Kondeff a déclaré que cela équivaut à 25 % de salaire inférieur à celui que les législateurs ont reçu en 2005.

Kondeff a déclaré que les membres du personnel législatif sont parvenus à une augmentation de salaire de plus d’un tiers en suggérant que les taux de rémunération des législateurs soient fixés à 40 % du revenu moyen des ménages de l’État. Les sessions législatives annuelles durent en moyenne 88 jours. Les législateurs ont également souvent des responsabilités pendant l’intersaison, comme rencontrer leurs électeurs ou rédiger des lois.

En plus de l’augmentation des salaires de tous les législateurs, les dirigeants des deux chambres bénéficieraient d’une augmentation supplémentaire de 10 % basée sur le revenu moyen des ménages.

Les législateurs ne peuvent pas augmenter eux-mêmes leur salaire, mais ont le pouvoir dans l’Idaho de rejeter ou de réduire le système de rémunération fixé par le comité.

Les membres du comité qui s’inquiétaient de l’idée d’accorder de grosses augmentations aux législateurs en un an ont évoqué la possibilité d’étaler la hausse sur les deux années suivantes.

En réponse à cette préoccupation, Moyle a suggéré qu’en politique, il est souvent préférable de simplement « arracher le pansement ».

« Les conséquences politiques se produisent et on s’en remet », a-t-il déclaré.