Un comité de la Chambre des représentants révèle des délibérations privées derrière la déclaration désastreuse de Harvard du 9 octobre | Nouvelles

jeLors d’un échange tendu de courriels et de SMS, deux jours après l’attaque du Hamas contre Israël, 18 hauts administrateurs de Harvard ont collectivement rédigé – et édulcoré – une déclaration publique qui s’est retournée contre eux, suscitant une large condamnation et contribuant finalement à la démission de Claudine Gay de son poste de présidente.

Alors qu’une grande partie du monde réagissait avec horreur et indignation au meurtre de plus de 1 000 Israéliens, les administrateurs débattaient de l’opportunité de désavouer une publication sur les réseaux sociaux signée par plus de 30 groupes d’étudiants qui tenaient Israël « entièrement responsable de toute la violence en cours ». En fin de compte, leur déclaration n’en dit rien.

Au lieu de cela, alors que les groupes d’étudiants faisaient la une des journaux nationaux, Gay, alors recteur Alan M. Garber ’76, et leurs principaux doyens se sont inquiétés de la formulation minutieuse. George Q. Daley, doyen de la faculté de médecine de Harvard en 1982, s’est opposé à l’utilisation du mot « violent » pour décrire l’attaque du Hamas. Après de nouveaux débats, il a finalement été supprimé de la version finale.

Les délibérations internes ont été révélées dans un rapport de 325 pages publié jeudi par le comité de la Chambre des représentants sur l’éducation et la main-d’œuvre, dirigé par les républicains, la dernière mise à jour de son enquête de près d’un an sur l’antisémitisme sur les campus de Harvard.

Les documents publiés dans le rapport offrent une vue remarquable, en coulisses, de la façon dont les responsables de Harvard ont lutté à plusieurs reprises pendant des semaines pour trouver le ton juste alors qu’ils tentaient d’apaiser les étudiants, les membres du corps professoral et les donateurs qui étaient fortement divisés sur la guerre à Gaza. .

Le rapport montrait également comment l’administration de Gay était de plus en plus sous la pression des anciens élèves et des membres des conseils d’administration de l’université des mois avant que l’emprise de Gay sur la présidence ne devienne de plus en plus précaire après son témoignage désastreux au Congrès.

Pour la représentante Virginia Foxx (RN.C.), qui préside la commission sur l’éducation et la main-d’œuvre, le rapport démontre que des universités comme Harvard n’ont pas réussi à protéger les étudiants juifs sur les campus et étaient réticentes à condamner l’antisémitisme.

« Notre enquête a montré que ces ‘dirigeants’ portent la responsabilité du chaos susceptible de violer le titre VI et de menacer la sécurité publique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Il est temps que le pouvoir exécutif fasse appliquer les lois et veille à ce que les collèges et universités rétablissent l’ordre et garantissent à tous les étudiants un environnement d’apprentissage sûr », a déclaré Foxx.



Bien que la plupart des documents publiés par le comité datent de plusieurs mois, le rapport a porté à Harvard le coup le plus écrasant en matière de relations publiques à ce jour depuis que le comité a commencé à publier des documents au compte-goutte plus tôt cette année.

Dans une déclaration au Crimson, Penny S. Pritzker ’81, chercheuse principale de Harvard Corporation, a exprimé sa confiance en Garber et dans la direction actuelle de l’université.

« Je suis convaincu que le président Garber et son administration, en collaboration avec le doyen, les doyens et les professeurs, continueront d’aider Harvard à apprendre et à grandir face aux défis auxquels elle a été confrontée, reconnaissant que notre travail n’est pas terminé et que Harvard continuera à relever les défis. ces problèmes avec le dévouement et l’humilité dont ils ont besoin », a écrit Pritzker.

La représentante Virginia Foxx (RN.C.) s’exprime lors du témoignage de Gay au Congrès en décembre. Foxx préside le comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre. Par Miles J. Herszenhorn

Le porte-parole de Harvard, Jason A. Newton, a écrit dans un communiqué que « l’antisémitisme n’a pas sa place sur notre campus, et dans toute l’université, nous avons intensifié nos efforts pour écouter, apprendre, soutenir et élever notre communauté juive, affirmant ainsi sa place vitale à Harvard. .»

« Dans le même temps, l’université a pris des mesures pour renforcer et clarifier les règles d’utilisation des espaces du campus et les politiques et procédures disciplinaires, ainsi que pour engager notre communauté dans un dialogue civil afin de combler les divisions », a ajouté Newton. « Ce travail est en cours et Harvard s’y engage pleinement et est convaincu que nous allons dans la bonne direction. »



Le rapport révèle cependant à quel point l’université a eu du mal à répondre aux manifestations sur le campus et à déterminer quand la rhétorique des militants pro-palestiniens franchissait une limite alors qu’elle n’avait pas clarifié ses politiques et ses règles concernant les espaces sur le campus.

En particulier, le comité a publié des courriels montrant comment Gay et Garber conseillaient à Pritzker d’éviter de qualifier l’expression « de la rivière à la mer » d’antisémite, car cela soulèverait des questions sur les raisons pour lesquelles les étudiants manifestants n’avaient pas été sanctionnés pour l’utiliser dans leurs chants.

Pritzker, qui a répondu aux questions des anciens élèves dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, a déclaré qu’elle comprenait la phrase, apparaissant sur les pancartes lors des manifestations étudiantes, comme « clairement un signe antisémite appelant à l’anéantissement de l’État juif et des Juifs ». »

« Pouvez-vous s’il vous plaît m’aider à comprendre et à expliquer comment nous avons géré la situation et notre attitude face à une telle signalisation sur le campus ? » elle a demandé. « Certains me demandent pourquoi nous tolérerions cela et non une signalisation appelant au lynchage par le KKK. Ferions-nous quelque chose de différent maintenant ?

En réponse, Garber a déclaré que la détermination n’était « pas aussi simple que certains de nos amis le prétendent » et a soutenu que cela dépendait de l’intention de l’orateur.

« En fin de compte, cette expression peut être antisémite, mais si nous ne l’expliquons pas de manière nuancée, de nombreux membres de la communauté de Harvard contesteront cette affirmation », a écrit Garber.

Pritzker, qui est juif et a toujours soutenu les causes juives, a répliqué à Garber dans une réponse.

« Je dois admettre que cela me semble très antisémite, d’autant plus qu’il est utilisé par les groupes terroristes anti-israéliens, le Hamas et le FPLP », a écrit Pritzker. « Donc, je me demande pourquoi il ne s’agit pas d’un discours de haine, pourquoi cela est acceptable sur notre campus et pourquoi nous ne le condamnons pas. »

Gay a ensuite répondu, exhortant Pritzker à qualifier la phrase d’« offensante » mais non d’antisémite.

Moins de trois semaines plus tard, alors que Gay faisait face à la pression des membres de son groupe consultatif sur l’antisémitisme pour condamner cette expression, elle a dénoncé l’utilisation de « de la rivière à la mer » dans un message à l’échelle de l’université, mais n’a pas été directement qualifiée d’antisémite. .

Penny S. Pritzker ’81, chercheur principal à Harvard Corporation, a prononcé le discours d’ouverture lors de l’investiture de Gay l’année dernière. Dans des courriels privés, Pritzker a plaidé pour que l’Université dise que l’expression « du fleuve à la mer » était antisémite. Par Julian J. Giordano

Plus récemment, Pritzker a déclaré dans une interview transcrite avec le comité qu’elle pensait que « du fleuve à la mer » était antisémite et que – maintenant que l’université avait clarifié ses politiques de lutte contre l’intimidation et de protestation – l’utilisation de l’expression entraînerait des sanctions disciplinaires. action.

Un porte-parole de l’université n’a pas répondu si les chants « du fleuve à la mer » entraîneraient actuellement des mesures disciplinaires.

« Je suis pleinement déterminé à aider Harvard à continuer de favoriser une communauté sûre et inclusive, exempte d’antisémitisme et de haine de toute sorte », a écrit Pritzker dans une déclaration au Crimson jeudi. « Et en tant que juif dont les ancêtres ont fui les pogroms antisémites en Ukraine pour venir dans ce pays, ces questions ont pour moi une profonde signification personnelle. »

L’épisode le plus accablant du rapport du comité reste cependant le processus de rédaction de la réponse initiale de l’Université à l’attaque du Hamas contre Israël. Alors que les administrateurs étaient mêlés à un débat sur la formulation, Gay a décrit son objectif comme étant simplement « d’arriver à un oui », dans un e-mail adressé à Garber.

La maréchale de l’université Katherine G. O’Dair, qui a également été chef de cabinet de Gay, a suggéré que la déclaration devrait dénoncer explicitement l’attaque du Hamas, mais la phrase a finalement été omise de la version finale, tout comme le libellé proposé par le secrétaire de l’université, Marc L. Goodheart. ’81 qui a éloigné l’Université des publications des groupes étudiants sur les réseaux sociaux.

Daley, le doyen du HMS, a également demandé de supprimer le mot « violent » de la déclaration, exprimant sa crainte qu’il puisse être interprété comme un choix de camp par l’université dans le conflit.

« Lors de ma première lecture, cela ressemblait à blâmer alors qu’il est préférable d’exprimer notre horreur face au carnage qui se déroule », a écrit Daley.

La doyenne de la Harvard Graduate School of Design, Sarah M. Whiting, était d’accord avec Daley, mais le doyen de la Harvard Kennedy School, Douglas W. Elmendorf, et le doyen par intérim de la Harvard Divinity School, David F. Holland, n’étaient pas d’accord.

Lors d’une conversation privée avec Gay, Garber a visé Daley à cause de sa suggestion.

« Je n’aime pas ça, mais je peux vivre avec le changement », a écrit Garber. « Franchement, je suis plus perturbé par sa logique que par le changement de formulation. »

Lorsque Harvard a finalement publié la déclaration peu avant 20 heures le 9 octobre 2023, le retour de flamme a été rapide.

« Au lieu de clarté morale et de courage, ils proposent une salade de mots approuvée par le comité », a écrit le représentant Jake D. Auchincloss ’10 (D-Mass.).

Sous la pression, Gay a publié le lendemain un autre message dans lequel elle a condamné « les atrocités terroristes perpétrées par le Hamas » et a distancé l’Université de la déclaration des groupes étudiants. Daley a également publié son propre message quelques semaines plus tard, décrivant le 7 octobre comme une « horrible attaque terroriste » et a dénoncé la déclaration controversée des groupes étudiants.

Mais le mal était fait.

Dans une interview avec The Crimson en novembre 2023, Garber a exprimé ses regrets concernant la déclaration initiale.

« Notre objectif est de garantir que notre communauté soit sûre et sécurisée et qu’elle se sente bien soutenue – et cette première déclaration n’a pas abouti à cet égard », a-t-il déclaré.

