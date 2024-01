Un comité de la Chambre demande le témoignage d’Austin sur sa récente hospitalisation

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a été invité à témoigner devant le comité de la Chambre des représentants chargé des services armés au sujet de sa récente hospitalisation controversée.

Dans une lettre de jeudi, le président du comité des services armés de la Chambre, Mike Rogers (R-Ohio) a demandé qu’Austin assiste à une audience le 14 février, affirmant que le comité « s’attend à entendre votre témoignage direct concernant les décisions prises de dissimuler des informations au président, au Congrès, et le peuple américain.

Il a noté que les deux hommes avaient déjà parlé de son hospitalisation, mais qu’un certain nombre de ses préoccupations n’avaient pas été abordées.

“Je suis alarmé que vous ayez refusé de répondre si vous aviez demandé à votre personnel de ne pas informer le président des États-Unis ou qui que ce soit d’autre de votre hospitalisation”, peut-on lire dans la lettre. «Malheureusement, cela me porte à croire que des informations sont cachées au Congrès. Le Congrès doit comprendre ce qui s’est passé et qui a pris la décision d’empêcher la divulgation de l’endroit où se trouve un secrétaire de cabinet. »

Il a poursuivi : « En attendant, j’attends que vous répondiez rapidement à toutes les questions en suspens afin que le comité puisse examiner les informations nécessaires en vue de la prochaine audience », poursuit la lettre.

Rogers a appelé à l’entière coopération d’Austin, déclarant : « Tout ce qui ne va pas dans ce sens est totalement inacceptable. »

Austin a été critiqué par les républicains et quelques démocrates, après l’annonce que Biden avait appris l’hospitalisation d’Austin peu de temps avant qu’elle ne devienne publique.

Le représentant Seth Moulton (Démocrate du Mass.), membre du Comité des services armés, a été l’un des rares démocrates à suggérer qu’Austin devrait être pénalisé pour son hospitalisation secrète.

“C’est au président de décider s’il licencie le secrétaire Austin, mais je vous dis quoi, il doit envoyer un message décisif selon lequel cela ne se reproduira plus”, a déclaré Moulton sur “The Hill” sur NewsNation.

“Je le virerais dans environ cinq minutes”, a ajouté Moulton.

Le président Biden a noté que même si Austin a fait preuve d’une erreur de jugement en attendant d’informer la Maison Blanche de son hospitalisation, il a toujours confiance en sa capacité à diriger le Pentagone.

Austin a été libéré du centre médical national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, lundi à la suite de complications résultant d’une opération chirurgicale en décembre liée au cancer de la prostate.

«Je suis également reconnaissant et reconnaissant pour tous les bons vœux que j’ai reçus pour un prompt rétablissement. Maintenant, alors que je continue de récupérer et d’accomplir mes tâches depuis chez moi, j’ai hâte de me rétablir complètement et de retourner le plus rapidement possible au Pentagone », a-t-il déclaré dans un récent communiqué après sa libération.