Un comité de la Chambre avance la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas : NPR

José Luis Magana/AP

La commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants examine des articles de mise en accusation contre le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour sa gestion de l’afflux de migrants traversant la frontière américaine avec le Mexique.

Les Républicains membres de la commission devraient approuver les articles en fonction des lignes de parti mardi, préparant ainsi un vote à l’ensemble de la Chambre. bientôt. Le deux articles accuser Mayorkas de « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » dans l’application de la politique frontalière et d’« abus de confiance du public ».

Le président de la House Homeland Security, Mark Greene, R-Tenn., a soutenu que Mayorkas n’avait pas respecté son serment envers la Constitution et que “les résultats ont été catastrophiques et ont mis en danger la vie et les moyens de subsistance de tous les Américains”.

Si la Chambre, contrôlée par le GOP, approuve les articles de mise en accusation, le processus serait alors transféré au Sénat pour un procès sur l’opportunité de condamner Mayorkas et de le démettre de ses fonctions. Il est très peu probable que le Sénat contrôlé par les Démocrates condamne Mayorkas – un processus qui nécessiterait le soutien des deux tiers des sénateurs.

Certains républicains du Sénat ont déclaré que le président Biden, et non le secrétaire Mayorkas, était chargé de définir la politique d’immigration et que son remplacement ne changerait pas la politique de l’administration.

Mayorkas a défendu ses actions et celles de son agence dans une lettre envoyé au comité mardi. Il a fait valoir que le Congrès n’a pas réussi à fournir à l’administration les outils et l’autorité juridique nécessaires pour résoudre les problèmes à la frontière.

“Nous avons besoin d’une solution législative et seul le Congrès peut la fournir”, a déclaré Mayorkas dans la lettre. « J’ai eu le privilège de rejoindre un groupe bipartisan de sénateurs américains ces derniers mois pour apporter une expertise technique et opérationnelle à l’appui de leurs efforts visant à renforcer la sécurité des frontières de notre pays. Ces efforts produiraient de nouveaux outils d’application importants et feraient une différence substantielle à notre frontière. »

L’affaire du GOP se concentre sur l’argument du secrétaire qui n’applique pas la loi

Les Républicains du Comité affirment que Mayorkas n’a pas coopéré à leur enquête de destitution et ont rejeté sa déclaration comme étant insuffisante.

“Il ne s’agit pas du tout de différences politiques”, Green a déclaré: “Cela va bien plus loin”. Il a résumé le dossier du GOP contre le secrétaire du DHS en disant : « Le secrétaire Mayorkas a placé ses préférences politiques avant le respect de la loi. »

Le principal démocrate du panel, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., a qualifié l’action du GOP de « imposture » et de « prédéterminée », citant des rapports selon lesquels Green et d’autres législateurs du GOP collectaient des fonds pour leurs projets d’évincer Mayorkas. .

Thompson a fait valoir que si les Républicains de la Chambre étaient sérieux, ils financeraient des efforts supplémentaires à la frontière et travailleraient avec le Sénat sur une législation bipartite pour résoudre la crise à la frontière.

“Ils ne veulent pas de progrès”, a déclaré Thompson. “Ils ne veulent pas de solutions. Ils veulent une question politique. Et surtout, ils veulent plaire à leur ancien président en disgrâce.”

Les démocrates ont publié leur propre rapport détaillant leur opposition à l’enquête de mise en accusation du comité.

La destitution intervient alors que l’accord bipartite sur la frontière entre le Sénat et l’émergence

Thompson a déclaré que la Chambre républicaine «prenait ses ordres de Donald Trump» qui a exhorté les républicains du Congrès à s’opposer à tout accord du Sénat sur l’immigration.

Un groupe de sénateurs des deux partis est sur le point de dévoiler dès cette semaine les détails d’une proposition visant à réduire le nombre record de migrants traversant la frontière sud-ouest. Il comprend une disposition qui permettrait au président de fermer la frontière lorsque le nombre de personnes tentant d’entrer aux États-Unis atteint un certain seuil. Le président Biden a déclaré qu’il signerait le projet de loi.

Les démocrates ont fait valoir que le procès du GOP contre Mayorkas était inconstitutionnel et que les différences politiques ne constituaient pas un délit passible de destitution.

Le représentant Dan Goldman, DN.Y., a souligné que Mayorkas appliquait les politiques de l’administration et qu’être en désaccord avec ces politiques, “c’est pour les élections, c’est pour la législation”.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., ne s’est pas engagé sur une heure exacte pour un vote à la Chambre, mais il s’est engagé à agir rapidement une fois que le comité aura terminé son travail. Mais le président ne peut se permettre de perdre qu’une poignée de voix, compte tenu de sa faible majorité à la Chambre.

“La loi n’est pas respectée”, a déclaré le représentant Don Bacon, R-Neb., un membre modéré qui a exprimé son soutien à l’effort de destitution cette semaine après avoir initialement exprimé son scepticisme.

“Ce président et ce secrétaire n’ont pas respecté leurs obligations, et je le dis sans joie”, a déclaré Bacon.

Seulement un responsable du Cabinet a été destitué dans l’histoire des États-Unis: William Belknap, qui a été secrétaire à la guerre du président Ulysses Grant en 1876. Il a démissionné après des allégations de corruption liées à de l’argent qu’il avait reçu en échange de l’engagement de quelqu’un pour diriger un poste de traite sur les terres amérindiennes. Mais la Chambre l’a quand même mis en accusation. Il a finalement été acquitté par le Sénat, après être devenu simple citoyen.