Un comité de la Chambre approuve les articles de mise en accusation contre Mayorkas

Un comité de la Chambre des représentants dirigé par les Républicains a approuvé mercredi matin des articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour avoir «volontairement et systématiquement» bafoué les lois fédérales sur l’immigration et violé la confiance du public.

Le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a voté par 18 voix contre 15 selon les partis en faveur des deux articles de mise en accusation, affirmant que Mayorkas n’avait pas réussi à arrêter les migrants traversant la frontière avant de décider d’accorder ou non l’asile.

Les articles indiquent également que le secrétaire a ignoré les demandes d’enregistrement du comité et a induit le Congrès en erreur sur le fait qu’il avait un « contrôle opérationnel » de la frontière américaine et qu’il maintenait qu’elle était « sécurisée ».

L’audience marathon, qui a duré plus de 15 heures, a été marquée par plusieurs tentatives procédurales de la part des démocrates pour faire échouer les efforts de destitution, les républicains insistant sur le fait que leur enquête d’un an avait découvert suffisamment de preuves que Mayorkas avait violé son serment d’office.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) s’est engagé vendredi à organiser un vote sur les articles « dès que possible » après avoir publié une note plus tôt ce mois-ci citant 64 fois l’administration Biden a miné la sécurité des frontières américaines.

S’il était adopté par une Chambre étroitement divisée, Mayorkas serait le deuxième responsable ministériel mis en accusation dans l’histoire des États-Unis – et le premier depuis le secrétaire à la Guerre William Belknap en 1876.

Un panel de la Chambre dirigé par les Républicains a approuvé mardi deux articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. PA

Les articles affirment également que le secrétaire a ignoré les demandes d’enregistrement du comité et a induit le Congrès en erreur sur le fait d’avoir un « contrôle opérationnel » de la frontière américaine et de la maintenir « sécurisée ». REUTERS

Les républicains modérés ont de plus en plus exprimé leur volonté de faire avancer le vote, le représentant Don Bacon (R-Neb.) ayant déclaré lundi aux journalistes qu’il était désormais favorable à la destitution.

Le président Mark Green (R-Tenn.) a souligné que même des membres démocrates du Congrès tels que le représentant Henry Cuellar du Texas et le sénateur John Fetterman de Pennsylvanie avaient qualifié la gestion de la frontière par Mayorkas de « crise ».

Il a ensuite noté six rapports publiés par le personnel du comité majoritaire sur les « coûts et conséquences » des politiques frontalières de l’administration Biden et des auditions avec les procureurs généraux des États et les mères en deuil – la fille de l’un d’entre eux a été assassinée par un étranger en situation irrégulière ; l’autre est mort d’une overdose de fentanyl.

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a présenté l’année dernière l’article de destitution, qui a été adopté par la Chambre suite à un vote de parti. PA

Les deux groupes de témoins majoritaires ont exhorté le panel de la Chambre à destituer Mayorkas, tandis que les juristes appelés par la minorité ont soutenu que les actions du secrétaire n’avaient pas atteint le niveau de « crimes et délits graves ».

“Pendant près d’un an, les démocrates du comité ont fermé les yeux sur les victimes de la crise frontalière, tout en nous réprimandant pour avoir passé ce qu’ils estimaient être trop de temps à enquêter sur la gestion de la frontière par le secrétaire Mayorkas”, a déclaré Green dans son discours d’ouverture.

“Si votre refus d’obéir à la loi entraîne la mort de vos concitoyens, vous ne méritez plus de conserver votre emploi, vous brisez la confiance du peuple.”

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) s’est engagé vendredi à organiser un vote sur les articles « dès que possible » après avoir cité 64 fois où l’administration Biden a miné la sécurité des frontières américaines. PA

Dans une lettre quelques heures avant l’audience, Mayorkas a dénoncé le comité de Green pour avoir lancé « des accusations politiquement motivées et des attaques personnelles » contre lui, tout en reconnaissant que le système d’immigration américain était « brisé ».

« Nous avons fourni au Congrès et à votre commission des heures de témoignages, des milliers de documents, des centaines de briefings et bien d’autres informations qui démontrent très clairement comment nous appliquons la loi », a-t-il écrit.

« Les renvois et retours quotidiens sont presque le double de ce qu’ils étaient par rapport à la moyenne pré-pandémique de 2014 à 2019. La majorité des personnes rencontrées à la frontière sud-ouest au sein de cette administration ont été renvoyées, renvoyées ou expulsées.

Le représentant Dan Goldman (démocrate de New York) et d’autres ont également accusé l’ancien président Donald Trump d’avoir lancé le processus avant sa candidature à 2024, ce que le président de la Chambre, Mike Johnson (démocrate de Los Angeles), a qualifié d’« absurde ». REUTERS

Mayorkas et les membres du panel démocrate ont déclaré que l’administration Biden était simplement en désaccord avec les républicains de la Chambre sur la politique d’immigration – et tous deux ont exhorté l’adoption d’un projet de loi bipartite du Sénat contenant des dispositions sur le respect des frontières.

Le député Bennie Thompson (Démocrate du Miss.) a rejeté la procédure, la qualifiant de « impeachment simulé » et a déclaré que les républicains n’avaient « pas réussi à présenter un dossier constitutionnellement viable ».

“La impeachment simulée du secrétaire Mayorkas est un coup politique sans fondement de la part des républicains extrémistes du MAGA”, a déclaré Thompson dans sa déclaration d’ouverture, avant d’attaquer le président et le membre du panel qui ont présenté la résolution.

« Président Green, représentante Margaret [sic] Taylor Greene et d’autres ont fait pression et ont même collecté des fonds sur la base de cette désignation pré-planifiée et prédéterminée du bouc émissaire du secrétaire, dans un processus qui s’apparente à jeter des spaghettis contre le mur et à voir ce qui colle.

Le représentant Dan Goldman (Démocrate de New York) et d’autres ont également accusé l’ancien président Donald Trump d’avoir lancé le processus avant sa candidature à 2024, ce que Johnson a rejeté lors d’une conférence de presse mardi comme étant « absurde ».

“J’ai longuement parlé de cette question à l’ancien président Trump”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Il a utilisé son autorité exécutive pour mettre ce système sous contrôle. Le président Biden est venu par réflexe et a fait exactement le contraire. Et c’est ce qui a provoqué cette crise.

Début janvier, cependant, Mayorkas aurait déclaré aux agents du CBP que 85 % des migrants qui entrent illégalement aux États-Unis sont ensuite libérés dans le pays en attendant leur audience d’asile, dont certaines sont prévues dans 10 ans.

Un autre programme de libération conditionnelle humanitaire permet à 30 000 demandeurs d’asile en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela de passer par les points d’entrée légaux du pays avant que leur cas ne soit jugé.

Au moins 1,5 million de « fugitifs » ont également échappé à la détection des autorités américaines de l’immigration lorsqu’ils traversaient la frontière.

Des centaines d’autres personnes qui ont tenté d’entrer entre les points d’entrée ont est apparu sur les listes de surveillance du terrorismemontrent les données du CBP.

Au total, plus de 8,5 millions de migrants ont été appréhendés par les douanes et la protection des frontières américaines depuis l’entrée en fonction du président Biden en janvier 2021, dont 7 millions à la frontière sud.

Les décès par surdose de fentanyl ont également augmenté au cours de la même période, selon les National Institutes of Health. exposition des donnéesl’opioïde synthétique faisant l’objet d’un important trafic vers les États-Unis par les cartels mexicains.

Interrogé mardi sur la frontière, Biden a déclaré aux journalistes : « J’ai fait tout ce que je pouvais ».

“Donnez-moi le pouvoir que j’ai demandé [for] dès le jour même de mon entrée en fonction. Donnez-moi la patrouille frontalière. Donnez-moi les gens qui peuvent arrêter cela et faire en sorte que cela fonctionne », a-t-il déclaré, faisant référence aux négociations sur le paquet supplémentaire de 106 milliards de dollars qui comprend principalement une aide militaire à l’Ukraine et à Israël.

Les Républicains du Sénat ont dénoncé un projet de mesure et Johnson l’a déclaré « mort dès son arrivée » à la Chambre, le président exigeant que Biden signe un décret mettant fin à « la libération massive d’illégaux et de personnes dangereuses dans notre pays ».