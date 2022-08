Un comité d’appel divisé rejette l’injonction de marijuana du Nebraska

OMAHA, Neb. (AP) – La 8e Cour d’appel du circuit des États-Unis a rejeté mercredi une demande de blocage temporaire d’une partie du processus de pétition de l’initiative de vote du Nebraska demandé par un groupe essayant de légaliser la marijuana médicale dans l’État.

La loi sur les pétitions au scrutin du Nebraska, qui est inscrite dans la constitution de l’État, exige que les pétitionnaires recueillent les signatures de 7% des électeurs inscrits dans l’État pour promulguer une loi. De plus, il exige que les signatures soient recueillies auprès d’au moins 5% des électeurs dans au moins 38 des 93 comtés de l’État.

Nebraskans for Medical Marijuana et l’American Civil Liberties Union of Nebraska ont intenté une action en justice, arguant que l’exigence viole la liberté d’expression et l’égalité des droits de protection en rendant la signature de certains électeurs plus précieuse que d’autres. L’exigence, ont-ils dit, rend la signature d’un électeur du comté peu peuplé d’Arthur égale à celle de 1 216 électeurs du comté de Douglas, qui comprend Omaha.

En juin, le juge de district américain John Gerrard a accepté, déclarant que même si l’État peut exiger le soutien des électeurs à l’échelle de l’État pour une initiative de vote, il “peut ne pas le faire en fonction d’unités de population très différentes, ce qui entraînerait une discrimination entre les électeurs”. Gerrard a émis une ordonnance bloquant temporairement l’exigence de 5 %.

Les responsables de l’État ont fait appel et le 8e circuit a rapidement suspendu l’ordonnance du juge fédéral jusqu’à ce qu’il puisse statuer sur l’appel de l’État. Un panel divisé du 8e circuit l’a fait mercredi.

Les juges du circuit américain Raymond Gruender et David Stras ont estimé que le procès n’était pas susceptible de réussir.

“Dans l’ensemble, les facteurs d’injonction préliminaire pèsent clairement en faveur du secrétaire”, a écrit Gruender dans la décision. “Le tribunal de district a abusé de son pouvoir discrétionnaire en faisant droit à la demande d’injonction préliminaire des plaignants.”

Dans une dissidence, la juge Jane Kelly a écrit que “si le droit de vote est fondamental, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne devrait pas s’appliquer également au processus d’initiative au cœur du système électoral et législatif du Nebraska”.

Le secrétaire d’État du Nebraska, Bob Evnen, a publié une déclaration indiquant que son bureau “continuera à appliquer cette disposition constitutionnelle du Nebraska en attendant le résultat final de l’affaire”.

L’ACLU a déclaré dans un communiqué: “Nous n’abandonnons pas.”

Daniel Gutman, un avocat d’Omaha représentant le groupe de pétition sur la marijuana, a convenu que l’effort pour protéger les droits des électeurs se poursuivrait et que le groupe pourrait demander à l’ensemble du 8e circuit de se prononcer sur la question.

“Cette question a évidemment divisé les juges”, a déclaré Gutman. “Nous avons donc mené un combat assez solide jusqu’à présent.”

L’effort de marijuana médicale n’a pas réussi à rassembler les 87 000 signatures valides dont il avait besoin avant la date limite du 7 juillet pour obtenir la proposition lors du scrutin de novembre. Il a également atteint le seuil de 5 % dans seulement 27 États.

Margery A. Beck, Associated Press