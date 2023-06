Un comité britannique juge que l’ancien Premier ministre Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a intentionnellement induit le Parlement en erreur au sujet des fêtes illégales de verrouillage de Covid-19 organisées pendant son mandat, a déclaré jeudi une commission parlementaire, qualifiant l’acte de « grave mépris ».

Le verdict accablant du rapport tant attendu sur le « partygate » du comité des privilèges a révélé que Johnson avait délibérément trompé le Parlement à plusieurs reprises lorsqu’il avait été interrogé sur les fêtes de Downing Street qui avaient eu lieu sous sa surveillance et avait enfreint ses propres règles de verrouillage.

« Nous concluons qu’en induisant délibérément la Chambre en erreur, M. Johnson a commis un grave outrage », ont montré les conclusions de la commission multipartite.

« Il n’y a aucun précédent pour qu’un Premier ministre ait été accusé d’avoir délibérément induit la Chambre en erreur », a-t-il ajouté.

Le rapport de 100 pages, qui a enquêté sur six rassemblements tenus à la résidence officielle du Premier ministre au moment des restrictions les plus strictes du Royaume-Uni sur Covid, a également conclu que Johnson était complice d’une « campagne d’abus et de tentatives d’intimidation » pour déguiser les circonstances de ceux événements.

Le comité, composé de membres du parti conservateur au pouvoir et du parti travailliste d’opposition, a recommandé que Johnson n’ait pas droit à un laissez-passer d’ancien député, qui permet aux anciens premiers ministres d’accéder au parlement.

Il a également déclaré que, si Johnson était toujours député, il devrait être suspendu de la Chambre pendant 90 jours. Johnson a démissionné de son poste de député conservateur la semaine dernière après avoir vu une copie avancée du rapport. À l’époque, il a accusé le comité interpartis de se comporter comme un « tribunal kangourou » menant un « coup politique » contre lui.

Dans un autre déclaration Jeudi, il a qualifié les découvertes de « foutaises », « absurdes » et « dérangées », selon le magazine Perspective et Le télégraphe. L’ex-Premier ministre, un fervent partisan du Brexit, a également accusé le comité d' »opinions préjudiciables », affirmant qu’une majorité de membres « ont voté pour rester » lors du vote sur le Brexit de 2016.

« Le comité dit maintenant que j’ai délibérément induit la Chambre en erreur, et au moment où j’ai parlé, je cachais consciemment à la Chambre ma connaissance d’événements illicites », a-t-il écrit.

« C’est de la foutaise. C’est un mensonge. Pour parvenir à cette conclusion dérangée, le comité est obligé de dire une série de choses qui sont manifestement absurdes, ou contredites par les faits. »

Les députés responsables de la production du rapport ont décrit les commentaires de Johnson comme un coup porté aux institutions démocratiques britanniques.

« Cette attaque contre une commission exerçant ses attributions depuis la Chambre démocratiquement élue elle-même équivaut à une attaque contre nos institutions démocratiques », a déclaré la commission.