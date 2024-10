Un comité ad hoc s’attaque au racisme en tant que problème de santé publique

9 octobre — ASHTABULA — Un comité ad hoc chargé de lutter contre le racisme en tant que crise de santé publique a présenté ses conclusions et recommandations au conseil lundi soir, soulignant ses efforts pour faire face aux inégalités systémiques qui affectent toutes les communautés de la ville.

Formé en réponse à une résolution du conseil municipal de janvier 2021, le comité vise à aller au-delà des déclarations et à susciter de réels changements.

La conseillère du quartier 3, RoLesia Holman, présidente du comité, a déclaré qu’elle l’avait créé en 2022, avec l’aide de l’avocate municipale Cecelia Cooper.

Le comité est composé d’un groupe diversifié de membres qui représentent divers horizons et expériences dans le comté.

Les membres du comité présents étaient Michael Charney, Jeff Griffiths, Jessica Leveto, Louis Murphy, John Roskovics, Jim Timonere, Trina Benson et Kelly Butcher.

Griffiths, conseiller municipal de Genève, a déclaré que les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor en 2020 rappelaient la brutalité et le racisme systémique dans notre pays.

« Les communautés ont commencé à réexaminer notre histoire et les systèmes en place qui empêchent nos résidents de vivre une vie heureuse, saine et sûre », a déclaré Griffiths.

Les événements récents organisés par le comité se sont concentrés sur l’éducation du public sur les déterminants sociaux de la santé, révélant des disparités alarmantes dans l’espérance de vie – jusqu’à 10 ans – liées à la race et au revenu.

« La santé et l’espérance de vie sont liées à notre code postal », a déclaré Leveto, professeur agrégé de sociologie et de criminologie à Kent State Ashtabula, faisant référence à une projection de film sur les déterminants sociaux de la santé à Louisville, Kentucky. « Il montre à quel point le racisme nous rend malades. Dans différents quartiers de presque chaque ville et dans chaque État, il existe une différence d’espérance de vie allant jusqu’à 10 ans entre les différentes communautés. »

Cette disparité est visible dans les quartiers les plus riches et les plus pauvres d’Ashtabula.

Les efforts continus du comité mettent en évidence la nécessité de traiter le racisme comme une crise de santé publique.

Butcher, directrice du centre de ressources du tribunal pour mineurs du comté d’Ashtabula, a déclaré que son programme avec le centre de ressources familiales est très axé sur les données.

« La plupart de nos données sont collectées en fonction de la race, du sexe et de l’identité sexuelle », a-t-elle déclaré. « En collaboration avec le comté de Trumbull, nous avons pu embaucher Trina Benson en tant que coordonnatrice de l’équité raciale et de l’inclusion. Elle fait beaucoup. Il y a deux ans, tout notre personnel a suivi et suivi une formation sur l’équité raciale et l’inclusion avec elle. »

Grâce à une implication et une collaboration communautaires continues, ils travaillent à un avenir plus sain pour tous les résidents.

Les recommandations du comité au conseil comprennent un audit d’équité, un engagement en matière d’équité raciale, des pratiques d’embauche diversifiées, des services inclusifs et un examen des politiques sous l’angle de l’équité.

Leveto a déclaré que l’audit d’équité contribuerait par conséquent à faire avancer les autres recommandations. Elle a dit qu’elle aimerait voir le comité ad hoc se transformer éventuellement en un groupe de travail.

[email protected]