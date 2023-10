Un comédien de gauche dénonce les médias pour avoir publié le récit du Hamas sur un hôpital prétendument bombardé

L’humoriste Amy Schumer a interpellé plusieurs agences de presse mardi après avoir publié des articles suggérant qu’Israël avait bombardé un hôpital avec peu de preuves.

Suite aux explosions dans un hôpital de Gaza, l’Associated Press, le New York Times, CNN et plusieurs autres organes de presse ont immédiatement rédigé des articles, citant les autorités palestiniennes, affirmant que les Israéliens avaient bombardé un hôpital et tué des centaines de personnes, mais ont changé leurs titres lorsque le les faits sur le terrain sont devenus flous. La situation est encore floue, mais plusieurs rapports et services de renseignement américains montrent que l’explosion pourrait avoir été provoquée par une fusée du Hamas ou du Jihad islamique en panne, et Schumer veut les rédacteurs derrière les articles ont été licenciés. « (EN RELATION : Du fleuve à la mer » : Des étudiants organisent des rassemblements pro-palestiniens après les attaques terroristes du Hamas)

« De nombreux médias occidentaux ont publié un MENSONGE de propagande, accusant Israël sans vérifier les faits. LES FAITS n’ont fait la une des journaux qu’une heure plus tard. Renvoyez les rédacteurs de @bbcnews @nyt @skynews @cnn qui mettent des mensonges terroristes sur leurs pages d’accueil », a déclaré Schumer dans un communiqué. Instagram histoire.

« Des mensonges qui alimentent la haine anti-juive dans le monde entier. Tenez les préjugés des médias responsables », a poursuivi Schumer.

CNN a modifié son titre de « Israël frappe un hôpital et une école à Gaza alors que le blocus paralyse le système de santé » en « Israël accusé d’avoir fait exploser un hôpital et une école à Gaza alors que le blocus paralyse le système de santé ».

L’AP a changé son titre de « Des centaines de morts dans une frappe aérienne israélienne sur l’hôpital de la ville de Gaza, selon le ministère de la Santé » à « Une explosion tue des centaines de personnes à l’hôpital de Gaza ; Le Hamas et Israël s’échangent la responsabilité, alors que Biden se dirige vers le Moyen-Orient.

Titre révisé à nouveau : « Une explosion tue des centaines de personnes à l’hôpital de Gaza ; Le Hamas et Israël échangent des reproches » pic.twitter.com/Qmbs9iyHY3 –Jeryl Bier (@JerylBier) 17 octobre 2023

Le New York Times a également modifié furtivement son titre, passant de « Une frappe israélienne tue des centaines de personnes à l’hôpital, selon les Palestiniens » à « Au moins 500 morts lors d’une frappe sur un hôpital de Gaza, disent les Palestiniens ».

Le New York Times, CNN et l’AP n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

