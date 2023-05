Un comédien chinois arrêté après avoir plaisanté sur l’armée du pays (rapport)

Un humoriste chinois s’est attiré la colère du gouvernement communiste du pays lorsqu’il a plaisanté sur l’armée lors d’une récente émission, ce qui aurait conduit à son arrestation.

Li Haoshi a été inculpé pour cette blague aux dépens de l’Armée populaire de libération et l’entreprise qui l’a embauché a été condamnée à une amende de 1,2 million de dollars, a rapporté le Washington Times.

« Nous n’autoriserons jamais aucune entreprise ou individu à utiliser la capitale chinoise comme scène pour calomnier gratuitement l’image glorieuse de l’APL », a déclaré la branche pékinoise du Bureau du ministère chinois de la Culture et du Tourisme dans un communiqué cette semaine.

Li se produisait au Century Theatre de Pékin la semaine dernière lorsqu’il a déclaré qu’il avait deux chiens errants depuis qu’il avait quitté Shanghai pour s’installer dans la capitale du pays. Il a ensuite déclaré que les chiens avaient chassé un écureuil avant de passer à la punchline.

« Les autres chiens que vous voyez vous feraient penser qu’ils sont adorables », lit-on dans une traduction de la BBC des blagues. « Ces deux chiens ne m’ont fait que me rappeler… ‘Combattre pour gagner, forger une conduite exemplaire.' »

La phrase est un slogan bien connu du Parti communiste chinois lié au président Xi Jinping. Après que la blague soit devenue virale, une enquête a été lancée par l’Agence d’application de la loi culturelle de Pékin et d’autres agences.

Haoshi et l’entreprise qui l’a embauché ont tenté de se distancier de la remarque. Sur les réseaux sociaux, Haoshi a déclaré qu’il ressentait « de profonds remords et des regrets » pour avoir utilisé « une analogie extrêmement inappropriée pour susciter un sentiment de malaise et une association avec le public ».

Shanghai Xiaoguo Culture Media Co., la troupe de l’entreprise qui a embauché Haoshi, a résilié son contrat et a été condamné à une amende de 2 millions de dollars.

Le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste, a déclaré que les comédiens doivent limiter leur discours et que c’est une erreur de faire passer l’humour avant tout. Les autorités ont également interdit de nombreux talk-shows qui ont fourni une plate-forme aux comédiens populaires auprès des jeunes en Chine.