Un comédien canadien primé arrive à Kelowna – Kelowna Capital News

Derek Edwards est un peu votre ami le plus drôle.

Le comique stand-up est super facile à vivre et rit tout en racontant blague après blague. Sa personnalité affable vous donne envie de vous enraciner pour lui, et les foules le font depuis trois décennies.

Sa première tournée en Colombie-Britannique depuis la Colombie-Britannique (avant COVID-19) devait commencer le 21 avril, mais la tournée a été reportée pour cause de maladie. Les fans d’Edwards peuvent se réjouir, cependant, sa tournée a été reportée et commence à Vernon le 8 septembre au Performing Arts Centre et le 9 septembre au Kelowna Community Theatre.

En avril, dans une interview avec Black Press Media avant la tournée de printemps, Edwards a déclaré qu’il espérait que le public porterait des masques, donc il ne pourra pas dire qu’ils ne sourient pas alors qu’il secoue la rouille de ne pas avoir exécutés comme souvent au cours des deux dernières années.

« J’aimerais vraiment une foule courtoise et indulgente au début », plaisante-t-il.

In Praise of the Ostrich est la nouvelle émission spéciale de 90 minutes d’Edwards.

“Je pourrais être à la retraite pendant 20 ans et je verrai toujours quelque chose qui provoquera une réaction instinctive pour écrire quelque chose.”

Les membres du public peuvent s’attendre à des commentaires sur l’afflux de magasins de pots, de voitures autonomes, de conseils de jeu, du défi de rester jeune et de s’habiller chaudement.

Procurez-vous vos billets en appelant les points de vente Select Your Tickets au 250-762-5050.

