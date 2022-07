Un comédien américain “annulé” à cause de commentaires LGBTQ — RT Games & Culture

Une émission programmée de Dave Chappelle a été déplacée dans un autre lieu à la suite d’une controverse sur ses blagues sur les personnes transgenres

Le comédien américain Dave Chappelle, lauréat d’un Emmy Award, a vu son émission annulée jeudi peu de temps avant qu’il ne soit censé monter sur scène à la suite d’une controverse sur ses blagues sur les personnes transgenres.

Chappelle avait une représentation prévue à First Avenue à Minneapolis, Minnesota , mais le lieu a annoncé que le spectacle était annulé et serait déplacé vers un autre endroit.

“Au personnel, aux artistes et à notre communauté, nous vous entendons et nous sommes désolés. Nous savons que nous devons nous tenir aux normes les plus élevées et nous savons que nous vous avons laissé tomber. Nous ne sommes pas simplement une boîte noire avec des personnes dedans, et nous comprenons que First Ave n’est pas seulement une pièce, mais significative au-delà de nos murs.», a tweeté la salle.















First Avenue a déclaré qu’elle soutenait la liberté d’expression mais qu’elle “perdu de vue l’impact que cela aurait.” Le spectacle a finalement été déplacé au Varsity Theatre.

Le comédien a fait face à des réactions négatives de la part de la communauté LGBTQ après son récent spécial Netflix “The Closer”, dans lequel il a fait des commentaires sur les organes génitaux transgenres, suscitant la colère de groupes de défense qui ont déclaré que ses remarques pourraient faire du mal aux personnes transgenres.

Il a également pris la défense de JK Rowling, l’auteur de la série de livres “Harry Potter”, qui a été sévèrement critiqué pour des propos jugés par certains comme transphobes.

Dave Chappelle, célèbre pour ses sketches comiques et ses numéros de stand-up, a été surnommé “le génie comique de l’Amérique” en 2006 par le magazine Esquire. Il a remporté cinq Emmy Awards et trois Grammys, ainsi que le prix Mark Twain pour l’humour américain.